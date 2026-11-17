Hàng loạt máy móc của Trung Quốc được đưa sang phục vụ dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Đầu năm 2026, Tập đoàn 911 (911 Group) đã bàn giao hơn 60 máy xúc đào thương hiệu XCMG để phục vụ thi công các hạng mục kỹ thuật giai đoạn đầu tại Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Việt Nam. Dự án dự án quy mô lớn do liên danh Vingroup và Vinhomes làm chủ đầu tư tại Quảng Ninh, có quy mô hơn 4.100 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ trên 456.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Báo Quảng Ninh, Công ty CP Tập đoàn 911 tham gia dự án với vai trò cung cấp thiết bị thi công. Lô máy xúc được bàn giao theo tiến độ, phục vụ các hạng mục kỹ thuật trong giai đoạn đầu triển khai công trình.

Bên cạnh việc cung cấp máy móc, Tập đoàn 911 cho biết còn triển khai các dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng thiết bị. Đây là những công việc cần thiết đối với một công trường có quy mô lớn, đòi hỏi máy móc hoạt động liên tục và duy trì tiến độ thi công.

XCMG là thương hiệu máy xây dựng có xuất xứ Trung Quốc, thuộc Tập đoàn Xuzhou Construction Machinery Group. Doanh nghiệp này sản xuất nhiều dòng thiết bị phục vụ xây dựng, khai khoáng và hạ tầng, trong đó có máy xúc đào bánh xích, máy xúc lật, xe lu và máy san gạt.

Máy xúc đào là nhóm thiết bị cơ giới quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công hạ tầng. Tùy cấu hình, máy có thể thực hiện đào đất, đào rãnh, xúc và chuyển vật liệu lên xe vận chuyển, hỗ trợ thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục kỹ thuật khác. Việc đưa số lượng lớn máy xúc vào công trường giúp tăng khả năng triển khai đồng thời nhiều mũi thi công.

Hạ Long Xanh là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất tại Quảng Ninh. Theo hồ sơ được Sở Xây dựng thành phố công bố, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 4.109,64 ha, nằm trên địa bàn các phường Tuần Châu (gần 1.000 ha), Hà An (hơn 3.100 ha) và Đông Mai. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 244.000 người.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị phức hợp, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch và các công trình hạ tầng xã hội.

Theo thông báo kết luận cuộc họp của UBND thành phố Quảng Ninh hồi tháng 1/2026, Hạ Long Xanh bước vào giai đoạn triển khai cao điểm, thu hút đông đảo nhà thầu, lao động cùng lượng lớn máy móc và thiết bị thi công. Đây cũng là dự án có khối lượng công việc lớn về giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công trên diện rộng.

Báo cáo cập nhật của MBS Research tháng 10/2026 cho biết dự án đang được xây dựng, trong đó phân khu Vịnh Thiên Đường đã triển khai các căn liền kề và biệt thự; một số công trình đã lên tầng 2-3. Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu bàn giao sản phẩm tại phân khu này từ quý I/2027.

Việc các nhà sản xuất máy công trình Trung Quốc đưa số lượng lớn thiết bị sang Việt Nam cũng phản ánh nhu cầu máy móc tăng lên. Với quy mô hơn 4.100 ha, công trình Hạ Long Xanh sẽ cần huy động nhiều nhóm máy móc khác nhau để phục vụ các công đoạn từ chuẩn bị mặt bằng, thi công nền móng đến xây dựng hệ thống hạ tầng và các công trình đô thị.