Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đang trở nên nhộn nhịp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tại vườn hoa Lý Thái Tổ, nhiều hạng mục trang trí được gấp rút triển khai, mang đến diện mạo mới cho không gian vốn quen thuộc với người dân Thủ đô.