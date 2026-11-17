Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang được trang hoàng với nhiều mô hình mang dấu ấn lịch sử. Trong đó, cặp rồng thời Lý khổng lồ dù còn đang thi công đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đang trở nên nhộn nhịp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tại vườn hoa Lý Thái Tổ, nhiều hạng mục trang trí được gấp rút triển khai, mang đến diện mạo mới cho không gian vốn quen thuộc với người dân Thủ đô.
Nổi bật trong số đó là mô hình “Chiếu dời đô” được bố trí tại khu vực vườn hoa
Phía đối diện tượng đài Lý Thái Tổ, một công trình khác cũng đang dần thành hình, thu hút không ít ánh nhìn: mô hình cặp rồng thời Lý có chiều cao hơn 10 m và chiều dài khoảng 40 m
Dù chưa hoàn thiện, công trình đã trở thành điểm dừng chân của nhiều người dân và du khách.
Không ít người tranh thủ lấy điện thoại ghi lại hình ảnh cặp rồng khổng lồ giữa không gian hồ Hoàn Kiếm
Sự xuất hiện của mô hình có kích thước ấn tượng cũng khiến khu vực này trở nên nổi bật hơn trong những ngày chuẩn bị cho sự kiện.
Theo ghi nhận, cặp rồng được thiết kế theo phong cách rồng thời Lý, có hình dáng tương đồng với cặp rồng gốm sứ tại hồ Tây.
Phần đầu rồng ngẩng cao, miệng ngậm ngọc, các đường nét từ mũi, bờm đến râu được tạo hình mềm mại
Thân rồng tròn, uốn lượn nhiều khúc và thu nhỏ dần về phía đuôi, tạo cảm giác thanh thoát, uyển chuyển. Rồng thời Lý mang vẻ mềm mại, nhẹ nhàng, gắn với mỹ thuật và tư duy thẩm mỹ của người Việt trong giai đoạn lịch sử này.
Hiện các công nhân vẫn đang khẩn trương hoàn thiện những chi tiết cuối cùng
Cùng với cặp rồng và mô hình “Chiếu dời đô”, nhiều hạng mục trang trí khác cũng đang được triển khai, góp phần tạo nên không gian văn hóa đặc sắc bên hồ Hoàn Kiếm
Vốn là địa điểm gắn liền với lịch sử và đời sống văn hóa của Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm mỗi khi xuất hiện những công trình trang trí mới đều dễ dàng thu hút sự quan tâm
Lần này, ngay cả khi cặp rồng chưa hoàn thiện, hình ảnh công trình vươn cao bên hồ đã đủ khiến nhiều người tò mò, dừng lại ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
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