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Ngày 17/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chính thức thông báo miễn phí vé tham quan một số điểm di tích trên địa bàn nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo thông báo, tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế do Trung tâm quản lý, thời gian miễn phí kéo dài từ 7h đến 17h ngày 23/11/2026. Đối tượng được áp dụng là công dân Việt Nam.

Kinh thành Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Trong khi đó, tại di tích Hải Vân Quan, người dân Việt Nam được miễn phí tham quan trong hai ngày 23 và 24/11, cùng khung giờ từ 7h đến 17h.

Chính sách này tạo điều kiện để người dân tiếp cận các di sản văn hóa, đồng thời là dịp để du khách tìm hiểu thêm về lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa của vùng đất Cố đô.

Đáng chú ý, hoạt động miễn phí tham quan diễn ra trong thời điểm Huế tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, chương trình được triển khai từ ngày 5 đến 24/11, với nhiều hoạt động gắn với di sản và không gian văn hóa cộng đồng.

Từ ngày 20 đến 23/11, du khách có thể trải nghiệm các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường, thả thơ tại Đại Nội Huế. Ngày 22/11, thành phố tổ chức triển lãm giới thiệu thơ ngự chế của vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, giao lưu thư pháp Việt Nam - Hàn Quốc và chương trình nghệ thuật "Tình khúc Huế".

Trong hai ngày 23 và 24/11, các hoạt động giới thiệu ảnh, sách, áo dài, nghề thủ công, thư pháp và Ca Huế được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch - Điện ảnh thành phố. Chương trình biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế dự kiến diễn ra ngày 23/11. Ngày 24/11 có chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hoạt động diễu hành xe đạp qua các tuyến phố trung tâm.

Du lịch Huế đón gần 7 triệu lượt khách trong 10 tháng

Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích diễn ra trong bối cảnh du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo số liệu được công bố tại hội nghị về phát triển du lịch thành phố, trong 10 tháng năm 2026, Huế đón khoảng 6,9 triệu lượt khách, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt.

Doanh thu du lịch trong cùng giai đoạn ước đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu 15.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm. Thành phố đặt mục tiêu đón 7-7,5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Cung An Định là công trình kiến trúc độc đáo, nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật Á Đông và phong cách kiến trúc châu Âu tại Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bên cạnh khai thác hệ thống di sản, Huế đang mở rộng các sản phẩm du lịch gắn với giao thông, chăm sóc sức khỏe và du lịch hội nghị. Mới đây, UBND thành phố ban hành các chính sách giảm phí tham quan di tích nhằm thu hút thêm khách.

Cụ thể, khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, gồm đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và các đường bay mới, được giảm 50% phí tham quan. Chính sách giảm 30% được áp dụng với khách du lịch y tế và khách thuộc các đoàn MICE đủ điều kiện.

Các ưu đãi này áp dụng tại năm điểm gồm Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Tùy từng nhóm khách, chính sách có thời hạn đến tháng 5 hoặc tháng 12/2027.

Theo định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2027-2030, thành phố cũng đặt trọng tâm cơ cấu lại sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa cộng đồng với chính sách kích cầu được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng trải nghiệm của du khách khi đến Huế.