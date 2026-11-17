Lê Thanh Tú (biệt danh Cơ, thường gọi “anh Cơ quận 8”) phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát về hành vi mua bán ma túy, trong khi người tình của Tú là Lê Thị Thanh Hà khai không biết trong thùng carton mang vào nhà chứa ma túy.

Chiều 17/11, TAND TPHCM tiếp tục xét hỏi Lê Thanh Tú (biệt danh “anh Cơ quận 8”), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng 23 bị cáo khác trong đường dây mua bán hơn 20 kg ma túy.

Lê Thanh Tú (biệt danh “anh Cơ quận 8”) tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Tú phủ nhận hành vi mua bán ma túy như cáo trạng truy tố. Bị cáo chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Trước lời khai này, HĐXX cho biết sẽ căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ, đặc biệt là biên bản thu giữ tang vật tại hiện trường, để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2024, Tú và Hà (sống chung như vợ chồng tại TPHCM) bàn bạc cùng bị cáo Nguyễn Bá Khôi mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người đàn ông tên “Anh Hai” 11 kg ketamine, 6 kg ma túy đá và 3,3 kg heroin. Khôi nhận số ma túy này từ một người không rõ lai lịch, mang về cất giấu tại nhà Tú và Hà. Tú chuyển 3,26 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền ma túy. Hà sử dụng tài khoản Telegram tên “Hà Hà” liên lạc, ghi chép các giao dịch để theo dõi, quản lý.

Sau đó, Tú bán ma túy cho nhiều người, trong đó có giao dịch bán 3 kg ketamine với giá hơn 1,1 tỷ đồng. Lo sợ bị công an phát hiện, Tú và Hà mang số ma túy còn lại đến nhà bị cáo Nguyễn Hữu Phúc (SN 1983, ngụ TPHCM) ở quận 6 cũ để cất giấu. Khi biết công an xuất hiện quanh nhà Phúc, các đối tượng đã cắt các gói nylon chứa ma túy đổ xuống bồn cầu nhằm tiêu hủy.

Đáng chú ý, khi được xét hỏi, Hà liên tục phủ nhận biết việc Tú mua bán ma túy. Bị cáo khai chỉ đi theo Tú, được dẫn đến nhà Phúc để nghỉ lại, hôm sau về quê. Hà khẳng định có công việc ổn định, không tham gia buôn bán ma túy.

Bị cáo Lê Thị Thanh Hà tại phiên tòa.

Về khoản tiền 80 triệu đồng qua tài khoản của mình, Hà nói đây là tiền Tú mượn tài khoản để người khác chuyển trả nợ. Đối với việc mở cửa cho Khôi mang thùng carton vào nhà, Hà khai chỉ nghĩ đó là thùng giấy, không biết bên trong chứa ma túy. Bị cáo cũng nói không biết Tú từng có ba tiền án về ma túy.

Trước việc Hà khai báo vòng vo, chủ tọa nhắc HĐXX đang tạo cơ hội để các bị cáo trình bày, làm rõ hành vi. Nếu không khai báo thì bị cáo có thể về chỗ. Chủ tọa nhấn mạnh lời nhắc này cũng áp dụng đối với Tú.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết đã chuẩn bị chứng cứ để luận tội hành vi mua bán ma túy của các bị cáo, trong đó có những giao dịch với số lượng trên 3 kg. Viện Kiểm sát nhắc các bị cáo đã được ghi nhận tình tiết thành khẩn khai báo nhưng nếu tiếp tục quanh co, chối tội sẽ xem xét rút tình tiết giảm nhẹ này và đề nghị áp dụng khung hình phạt cao nhất nếu đủ căn cứ.

Trong vụ án này, Tú và Hà cùng 23 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. Trong đó, Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh Ly Meo, 24 tuổi) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.