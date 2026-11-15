Từ ngày 15/11, Hà Nội chính thức miễn phí hoàn toàn một dịch vụ cho hai nhóm đối tượng

Hai nhóm đối tượng này sẽ được sử dụng miễn phí 100% dịch vụ này tại TP Hà Nội.

Kể từ ngày 15/11/2026, TP Hà Nội chính thức triển khai chính sách miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với hai nhóm đối tượng, bao gồm: Người có tài năng và thành viên gia đình; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại Khu công nghệ cao.

Chính sách này được thực hiện theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/1/2026 và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, đối với nhóm người có tài năng được Chủ tịch UBND TP phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, phạm vi miễn phí bao gồm cả thành viên gia đình, bao gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi. Cụ thể, các đối tượng này được miễn 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Trong khi đó, đối với người lao động tại Khu công nghệ cao, chính sách miễn vé tháng áp dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối khu công nghệ cao, bao gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC. Đáng chú ý, danh mục tuyến được cập nhật khi có tuyến mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đăng ký vé miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị thế nào?

Từ ngày 15/11, Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị cho hai nhóm đối tượng. Ảnh minh họa: VGP

Những người thuộc hai nhóm đối tượng trên đăng ký vé miễn phí qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" trên điện thoại thông minh. Hồ sơ bao gồm ảnh chân dung 3x4 chụp trong vòng 6 tháng, ảnh hai mặt căn cước công dân và giấy xác nhận đối tượng theo mẫu quy định.

Riêng với người lao động tại Khu công nghệ cao cần có thêm xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về việc đơn vị đang hoạt động tại khu vực này.

Thời gian xử lý hồ sơ là tối đa 3 ngày làm việc. Đồng thời, thẻ điện tử có giá trị sử dụng ngay sau khi được phê duyệt.

Thời hạn sử dụng và gia hạn thẻ sẽ được xác định theo thời gian phân công, bố trí công tác hoặc hợp đồng lao động của từng người. Trong trường hợp, nếu không thực hiện gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội lưu ý rằng, người sử dụng thẻ miễn phí phải quét mã QR trên thiết bị kiểm soát vé tại cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ chuyến đi. Đông thời, người sử dụng không cho mượn tài khoản giao thông đã được phê duyệt miễn phí, không sử dụng ảnh chụp màn hình mã QR.

Riêng với người lao động tại Khu công nghệ cao chỉ được sử dụng thẻ trên các tuyến buýt thuộc danh mục quy định, đúng mục đích đi lại, làm việc tại Khu công nghệ cao.

Bên cạnh đó, trường hợp sử dụng thẻ sai đối tượng hoặc không hợp lệ, thẻ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại.