Hai tài khoản ngân hàng bất ngờ bị trừ tổng cộng 213,4 triệu đồng sau khi chủ tài khoản quét mã QR từ website, ứng dụng giả mạo.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), đơn vị vừa hoàn tất chi trả tổng cộng 40 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm an ninh mạng Bảo An Tài khoản cho hai khách hàng tại Hà Nội và An Giang sau khi các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Mất 149 triệu đồng khi làm thủ tục đăng ký sổ đỏ

Trường hợp thứ nhất là khách hàng N.T.H. tại Hà Nội. Trong quá trình làm thủ tục đăng ký sổ đỏ, người này nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ chức năng.

Lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của nạn nhân, đối tượng hướng dẫn khách hàng thao tác trên ứng dụng VNeID, sau đó truy cập một website giả mạo có tên miền kekhaidichvucongvn**.com và quét mã QR để chuyển tiền.

Sau khi làm theo các hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của khách hàng bất ngờ bị trừ 149 triệu đồng. Đây là số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc.

Cài ứng dụng giả mạo điện lực, mất hơn 64 triệu đồng

Một trường hợp khác xảy ra tại An Giang, khi khách hàng H.T.P.T. bị một đối tượng mạo danh nhân viên điện lực tiếp cận.

Đối tượng dẫn dụ khách hàng truy cập đường link lạ để cài đặt ứng dụng giả mạo chăm sóc khách hàng điện lực CSKH EVNS**, thay vì tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức.

Sau khi cài đặt, khách hàng cấp quyền truy cập thiết bị cho ứng dụng và thực hiện quét mã QR chuyển tiền theo hướng dẫn. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt 64,4 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong hai vụ việc, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 213,4 triệu đồng của hai khách hàng thông qua những thủ đoạn lừa đảo liên quan đến thủ tục hành chính trực tuyến và dịch vụ điện lực.

Theo BIC, cả hai khách hàng đều đã tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo An Tài khoản thông qua ứng dụng BIDV SmartBanking trước khi xảy ra sự việc. Sau khi tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ, BIC đã thực hiện chi trả 20 triệu đồng cho mỗi trường hợp, tương ứng mức bồi thường tối đa của sản phẩm đối với một vụ lừa đảo trực tuyến.

Từ các vụ việc trên, người dùng cần cảnh giác với những cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng hoặc nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng, đặc biệt khi được yêu cầu truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thức hoặc cấp quyền truy cập thiết bị. Việc quét mã QR và xác nhận giao dịch cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi thực hiện.