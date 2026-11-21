GTA 6 đạt 3,79 tỷ USD doanh số bán lẻ trong ngày phát hành đầu tiên, theo thông cáo của Take-Two ngày 20/11/2026. Con số 32,5 triệu bản đang lan truyền thực chất là lượng bán trước phát hành, không phải bán trong 24 giờ như nhiều trang đã đưa.

Ngày 20/11/2026 (giờ New York), Rockstar Games, hãng game thuộc Take-Two Interactive, công bố Grand Theft Auto VI (GTA 6) đạt 3,79 tỷ USD doanh số bán lẻ trên toàn cầu trong ngày ra mắt. Theo chú thích trong thông cáo, đây là ước tính của công ty tính đến hết ngày 19/11/2026, tức ngày game chính thức phát hành.

Take-Two gọi đây là kỷ lục mới của ngành giải trí trên mọi loại hình và là màn ra mắt giải trí lớn nhất lịch sử. Thông cáo này cũng được nộp kèm hồ sơ 8-K lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Vì vậy đây là công bố chính thức của doanh nghiệp niêm yết, không phải tin rò rỉ.

Về đánh giá, GTA 6 đạt 99/100 điểm trên Metacritic. Đây là mức điểm gần tuyệt đối với một tựa game thế giới mở quy mô lớn.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội đã gộp hai con số thành “32,5 triệu bản và 3,79 tỷ USD trong 24 giờ”. Thông cáo của Rockstar ghi rõ 32,5 triệu bản là lượng bán trước phát hành (pre-release). Hãng gọi đây là kỷ lục mới trên mọi nền tảng.

Tổng số bản bán ra tính đến hết ngày 19/11/2026: chưa có thông tin xác nhận. Thông cáo cũng không nói rõ 3,79 tỷ USD đã gồm toàn bộ tiền đặt trước hay chưa. Variety coi đây là tổng doanh số đặt trước cộng ngày đầu, còn Forbes cho rằng điểm này vẫn chưa rõ.

Dù hiểu theo cách nào, phép tính đơn giản vẫn cho thấy 32,5 triệu bản không thể là toàn bộ số bản tạo nên 3,79 tỷ USD. Lấy 3,79 tỷ USD chia cho 32,5 triệu bản được khoảng 117 USD/bản. Mức này cao hơn giá bản Ultimate tại Mỹ là 99,99 USD, còn bản Standard có giá 79,99 USD.

Năm 2013, GTA 5 thu khoảng 800 triệu USD trong 24 giờ đầu và cán mốc 1 tỷ USD sau 3 ngày. Guinness ghi nhận GTA 5 bán 11,21 triệu bản trong ngày đầu. So ra, doanh số ngày đầu của GTA 6 gấp khoảng 4,7 lần GTA 5. Riêng lượng bán trước phát hành đã gần gấp 3 số bản GTA V bán trong 24 giờ đầu.

Ở mảng điện ảnh, Spider-Man: Brand New Day thu khoảng 2,5 tỷ USD phòng vé toàn cầu từ khi ra rạp hè 2026. GTA 6 vượt con số đó chỉ sau một ngày bán.

Kết quả này cũng nằm trong vùng cao của các dự báo trước đó. Newzoo dự báo GTA 6 đạt 3,25 đến 5,2 tỷ USD trong cả tuần ra mắt, trong khi game đạt 3,79 tỷ USD ngay trong ngày đầu. Sensor Tower ước tính đến sáng 19/11/2026, game đã bán khoảng 19,1 triệu bản, tương đương 1,84 tỷ USD. Đây là số liệu bên thứ ba đo ở thời điểm sớm, thấp hơn số chính thức của Take-Two.

Theo Circana, hơn một nửa người chơi PS5 và Xbox trên toàn cầu đã chơi GTA 6 ngay trong ngày phát hành. Thời gian chơi trung bình trong ngày là 513 phút (khoảng 8,5 giờ) trên PS5 và 494 phút trên Xbox.

Sức nóng lan sang cả livestream và hạ tầng mạng. Streams Charts ghi nhận gần 8 triệu người xem đồng thời ở thời điểm cao nhất. Lưu lượng internet cũng lập kỷ lục mới trên các điểm trung chuyển dữ liệu toàn cầu của DE-CIX, nhà vận hành điểm trao đổi internet.

PlayStation cho biết GTA 6 là game được đặt trước nhiều nhất lịch sử PlayStation Store. Người chơi được tải trước dữ liệu từ ngày 12/11/2026, sớm 9 ngày so với ngày phát hành.

GTA 6 là phần GTA mới đầu tiên sau 13 năm, đưa người chơi trở lại Vice City (thành phố hư cấu dựa trên Miami) cùng cặp nhân vật Lucia và Jason. Rockstar công bố dự án năm 2022 và phát hành trailer đầu tiên tháng 12/2023.

Game ban đầu dự kiến ra mắt mùa thu 2025. Sau đó lịch phát hành lùi sang 26/5/2026, rồi tiếp tục lùi sang 19/11/2026. Đợt đặt trước mở lúc 0 giờ (giờ địa phương) ngày 25/6/2026, chỉ trên PS5 và Xbox Series X|S. Phiên bản PC chưa có thông tin xác nhận.

Tháng 8/2026, CEO Take-Two Strauss Zelnick gọi lượng đặt trước là “chưa từng có và đáng kinh ngạc”. Sau khi công bố kỷ lục, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Rockstar Games Sam Houser nói: “Chúng tôi vô cùng khiêm nhường trước phản hồi của người chơi trên khắp thế giới”.

Một số nhà phân tích kỳ vọng bản PC và chế độ online sẽ ra mắt năm 2027, nhưng Take-Two chưa xác nhận. Với 3,79 tỷ USD sau một ngày, GTA 6 đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Bài kiểm tra tiếp theo là giữ người chơi ở lại Vice City trong nhiều năm tới, như GTA V từng làm suốt hơn một thập kỷ.

Theo Washington Times, Yahoo Finance