Honda vừa giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới Avancier, sở hữu 3 cấu hình hàng ghế và hệ truyền động hybrid thế hệ mới.

Sau loạt động thái nhá hàng từ tháng trước, Honda mới đây đã chính thức giới thiệu mẫu Avancier mới trên toàn cầu. Đây là mẫu xe đầu tiên ra mắt cùng hệ thống Honda Hybrid thế hệ tiếp theo, cũng như ngôn ngữ thiết kế mới của hãng.

Ngoại hình của Avancier mới được xây dựng theo hướng tối giản, với các bề mặt thân xe phẳng. Phía trước nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh kết hợp lưới tản nhiệt mạnh mẽ và logo chữ H mới của Honda.

Xe sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn. Phiên bản RS được trưng bày tại Australia sở hữu ốp sườn và viền cửa sổ màu đen bóng cùng mâm hợp kim 20 inch tối màu

Lớp sơn màu vàng hồng và phần đuôi xe được làm vuốt khá giống phong cách của Range Rover. Cánh gió trên cửa cốp được thiết kế mỏng, tích hợp cần gạt nước kính sau.

Đèn hậu cũng có tạo hình tối giản theo dạng chữ U, bao gồm thanh đèn vắt ngang cửa cốp.

Bên trong cabin, xe được trang bị vô-lăng đáy phẳng và ghế bọc da chần, với đường chỉ khâu màu đỏ nổi bật trên phiên bản RS, màn hình trung tâm cỡ lớn cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số. Cần số được chuyển lên cột lái, và số lượng nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm cũng được giảm bớt.

Xe có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai hướng đến sự thoải mái với bệ tỳ tay lớn, tựa đầu kích thước rộng cùng chức năng sưởi, thông gió và có thể trượt.

Trong khi đó, hàng ghế thứ ba được điều chỉnh thiết kế khu vực sát cửa để thuận tiện hơn khi ra vào. Xe cũng trang bị cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài đến vị trí hàng ghế thứ ba.

Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm đèn viền nội thất, 12 loa BOSE và công nghệ hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Xe cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Trong tương lai, Honda dự kiến bổ sung tính năng Remote In-Cabin View và Remote Surround View, cho phép chủ xe quan sát khoang nội thất cũng như khu vực xung quanh phương tiện khi đang đỗ thông qua điện thoại thông minh.

Avancier mới là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ truyền động Honda Hybrid thế hệ mới, phát triển từ hệ thống hybrid sử dụng hai mô-tơ điện. Hệ thống mới hướng tới tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành.

Điểm nhấn đáng chú ý là hệ dẫn động 4 bánh DualPower eAWD, sử dụng các mô-tơ điện riêng biệt để truyền động cho bánh trước và bánh sau. Hệ thống có thể kiểm soát, phân bổ lực kéo độc lập giữa hai cầu tùy theo điều kiện vận hành, qua đó cải thiện khả năng tăng tốc khi khởi hành, đồng thời tăng độ ổn định và chắc chắn khi xe di chuyển.

Ngoài ra, Avancier còn được trang bị công nghệ Honda S+ Shift, tương tự những mẫu xe như Honda Prelude và Honda Civic e:HEV RS. Công nghệ này được phát triển nhằm tăng cảm giác phấn khích và cải thiện phản hồi trong quá trình lái xe.

Một điểm mới khác là Avancier trở thành mẫu xe đầu tiên của Honda sử dụng nền tảng khung gầm Modular Architecture. Nền tảng mới được phát triển với trọng tâm là giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững.

Đáng chú ý, kiến trúc này cho phép nhiều mẫu xe khác nhau dùng chung một số bộ phận kết cấu, chẳng hạn khoang động cơ và cấu trúc sàn phía sau. Đồng thời, một số thành phần vẫn có thể được điều chỉnh để phù hợp với kiểu dáng thân xe cũng như không gian nội thất của từng sản phẩm.

Honda dự kiến sẽ công bố thông số kỹ thuật và giá bán của Avancier tại buổi ra mắt ở Thái Lan vào ngày 1/12. Các thị trường trọng điểm mà Honda dự kiến phân phối mẫu xe này tại châu Á gồm Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc.

Avancier là sản phẩm mở đầu trong loạt xe hybrid thế hệ mới của Honda. Theo kế hoạch, hãng xe Nhật sẽ giới thiệu tổng cộng 15 mẫu xe sử dụng hệ truyền động Honda Hybrid thế hệ mới trên toàn cầu từ năm 2027 đến cuối tháng 3/2030.