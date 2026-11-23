Trong số hơn 34.000 xe máy được đưa ra đấu giá tại đây, nhiều phương tiện vẫn còn biển kiểm soát, số khung, số máy, mang các thương hiệu như Honda, Yamaha, SYM... Tuy nhiên, theo danh mục đấu giá, các xe đều được ghi nhận trong tình trạng hư hỏng và bán dưới dạng phế liệu.