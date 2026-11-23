Sau 15 năm, căn hộ hơn 60m2 được một cư dân CT6 Kiến Hưng mua với giá chưa đến 1,1 tỷ đồng nay có giá rao bán lên tới 3,7 tỷ đồng. Dù dự án vướng những vấn đề pháp lý và phương án xử lý có thể dẫn tới di dời, nhiều cư dân vẫn không muốn rời nơi đã gắn bó suốt nhiều năm.

Căn hộ CT6 Kiến Hưng tăng giá gấp 3 sau 15 năm

Tại chung cư CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội, nhiều căn hộ từng được bán từ năm 2011 với giá khoảng 18-21 triệu đồng/m2. Sau khoảng 15 năm, mặt bằng giá đã tăng đáng kể. Mức giá bình quân khoảng 53 triệu đồng/m2 được đưa ra trong kết luận định giá công bố tại phiên xét xử ông Lê Thanh Thản, cao gấp khoảng 2,5-3 lần giá mua ban đầu.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thúy - một cư dân tại CT6C Kiến Hưng - cho biết gia đình mua căn hộ theo hợp đồng mua bán năm 2011, nhận bàn giao nhà vào tháng 12/2012. Căn hộ có diện tích 62,5m2, giá mua khi đó chưa đến 1,1 tỷ đồng, khoảng 18 triệu đồng/m2.

Chị cho hay hiện những căn hộ diện tích khoảng 62m2 tại đây được rao bán phổ biến khoảng 3,6-3,7 tỷ đồng, tương đương 58-59 triệu đồng/m2.

Dù mặt bằng giá tăng mạnh, giá căn hộ tại CT6 Kiến Hưng có sự phân hóa đáng kể theo tình trạng pháp lý. Những căn thuộc tòa A, B đã có sổ đỏ thường được rao bán cao hơn, trong khi căn chưa có sổ bị giảm giá đáng kể.

Theo chị Thúy, mức chênh lệch giữa căn có sổ và chưa có sổ có thể lên tới 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Căn hộ của gia đình chị từng được môi giới trả khoảng 2,5 tỷ đồng, trong khi căn tương đương có sổ được rao quanh 3,2 tỷ đồng.

"Ngày xưa ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì giá các căn như nhau. Lúc đó không ai biết sai phạm gì. Sau này chỉ biết tòa A và B đã có sổ. Dù gặp bất lợi về pháp lý, các căn hộ tại tòa C vẫn nhiều người tìm mua nhờ thiết kế được đánh giá thông thoáng, hành lang rộng và không gian sống dễ chịu hơn tòa A và B", chị Thúy chia sẻ.

Theo cư dân, thiết kế tòa C có phần đẹp, thoáng hơn tòa A, B, tạo lợi thế về không gian sử dụng. Đây là một trong những lý do có người chấp nhận mua căn hộ dù biết chưa có sổ.

Ngoài ra, cư dân kỳ vọng giá trị nhà đất trong khu vực tiếp tục tăng khi hạ tầng giao thông được cải thiện, đặc biệt là tuyến đường 70 đang được mở rộng và cầu vượt nút giao Phạm Tu - Xa La, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Không có sổ, cư dân gặp khó từ chuyện hộ khẩu đến trường học

Đằng sau mức tăng giá căn hộ là những vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cư dân.

Chị Thúy cho biết thêm gia đình làm hộ khẩu từ năm 2013, thời điểm chưa biết đến những sai phạm tại dự án. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2019-2020, các trường hợp mua nhà bằng hợp đồng mua bán nhưng không có sổ gặp khó khăn trong việc đăng ký hộ khẩu, chủ yếu chỉ có thể đăng ký tạm trú.

"Ngay tầng nhà tôi có gia đình sinh con năm 2021 nhưng phải đăng ký hộ khẩu ở Đống Đa. Họ mua nhà tại đây nhưng do căn hộ chưa có sổ nên không thể chuyển hộ khẩu về, dù đã sinh sống tại dự án. Một số gia đình khác cũng phải đăng ký hộ khẩu ở quê, khiến con cái phải đi học trái tuyến. Phần lớn những hộ mua nhà bằng hợp đồng từ năm 2019 trở lại đây đều gặp tình trạng tương tự", chị Thúy chia sẻ.

Không chỉ vướng mắc về giấy tờ, cư dân còn đối mặt với tâm lý bất an trước phương án xử lý sai phạm và di dời. Nhiều người đã sinh sống ở đây suốt thời gian dài, công việc, việc học của con cái và các mối quan hệ sinh hoạt đều gắn với khu vực.

"Cư dân không muốn di dời vì ở lâu năm, đi lại, học hành, công việc đều quen thuộc. Nếu thành phố có quyết định bắt buộc thì mới đi", chị Thúy nói.

Thiết kế tòa C có phần đẹp, thoáng hơn tòa A, B, tạo lợi thế về không gian sử dụng. Đây là một trong những lý do có người chấp nhận mua căn hộ dù biết chưa có sổ.

Hà Nội chốt phương án xử lý sai phạm tại CT6 Kiến Hưng

Chung cư CT6 Kiến Hưng thuộc tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes, là một trong 12 dự án có sai phạm liên quan đến doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt năm 2008, dự án gồm 2 khối tháp cao 31 tầng, 2 tầng hầm, quy mô 231 căn hộ và 459 phòng khách sạn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng 3 tòa CT6A, CT6B, CT6C cao 32 tầng, chỉ có một tầng hầm liên thông.

Thực tế dự án có 1.584 căn hộ, không bố trí phòng khách sạn, vượt 1.353 căn so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m2 lên 6.071m2.

Tại tầng 2 và tầng 3, thay vì bố trí khu thương mại, dịch vụ theo quy hoạch, chủ đầu tư đã chuyển một phần diện tích thành căn hộ để bán. Các tòa CT6A, CT6B và CT6C lần lượt có 60 căn, 37 căn và 29 căn tại hai tầng này, tổng cộng 126 căn hộ theo số liệu xây dựng. Khu vực tầng 3 còn được bố trí nhà trẻ, trong khi CT6B và CT6C có thêm phòng sinh hoạt cộng đồng.

Khu nhà thấp tầng cũng có nhiều sai phạm. Theo quy hoạch, khu vực này gồm 15 căn liền kề, cao 3 tầng, nhưng thực tế xây dựng 38 căn, cao 5 tầng. Khu đất gần 719m2 được quy hoạch làm nhà trẻ, mẫu giáo đã chuyển thành nhà liền kề và đường giao thông.

Ngày 17/11, UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án xử lý các hạng mục vi phạm tại tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng).

Theo phương án, cư dân tại 125 căn hộ thuộc tầng 2 và tầng 3 của 3 tòa CT6A, CT6B, CT6C phải di dời để trả lại công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển các khu vực này sang phục vụ mục đích công cộng. Trong đó, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Đối với khu nhà thấp tầng, thành phố yêu cầu phá dỡ 10 căn có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trên đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm nhà trẻ và đường giao thông. Trong khi đó, 28 căn có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài phần đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được phép cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đáng chú ý, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của 3 tòa chung cư được phép tồn tại có điều kiện. Trong đó, CT6A có 640 căn, CT6B có 409 căn và CT6C có 409 căn.

Điều kiện để các căn hộ này tiếp tục tồn tại là chủ đầu tư phải hoàn thành việc di dời cư dân tại khối đế, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng các khu vực vi phạm và phá dỡ nhà thấp tầng xây dựng sai quy hoạch. Đồng thời, chủ đầu tư phải bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan.