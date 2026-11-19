Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, bị cáo Lê Thanh Thản cảm ơn Hội đồng xét xử, không có ý kiến gì thêm; nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra quận Hà Đông cũ, đều mong tòa xem xét hành vi, nhân thân và thành tích công tác để lượng hình.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh nói ngắn gọn

Tối nay (19/11), sau khi Viện Kiểm sát kết thúc phần đối đáp, phía bị cáo, bị hại, luật sư và người tham gia tố tụng không có ý kiến gì thêm, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép các bị cáo trong vụ “lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng được nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) tiến lên bục nói ngắn gọn "không ý kiến gì" và "cảm ơn Hội đồng xét xử", rồi quay về chỗ ngồi.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị Tòa xử phạt ông Thản mức án 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa dối khách hàng”. Ông Thản khi tự bào chữa không nêu ý kiến về mức án nhưng xin HĐXX xem xét lại khoản bồi thường thiệt hại. Ông cho rằng, nếu áp dụng mức theo đề nghị của Viện kiểm sát là quá cao, gây khó khăn cho ông và doanh nghiệp.

Trong hai ngày xét xử, ông Thản thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi người dân đã mua nhà.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đề xuất hai phương án bồi thường cho 519 bị hại là chủ sở hữu 519 căn hộ xây dựng trái phép tại CT6 Kiến Hưng: Thứ nhất, người dân có thể di chuyển về sống tại khu đô thị Thanh Hà; thứ hai, có thể nhận tiền bồi thường.

Ông cho biết đã nộp 530 tỷ đồng cho cơ quan Thi hành án dân sự; có 1.000 tỷ đồng ngân hàng bảo lãnh cho doanh nghiệp của ông thực hiện chi trả bồi thường.

Bị cáo Lê Thanh Thản.

Nhóm cựu cán bộ vẫn "băn khoăn" về hành vi phạm tội

Sau ông Thản, bị cáo Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cho hay, quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo đã cố gắng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Bị cáo Năm trình bày có gần 40 năm công tác, cống hiến trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất người cán bộ và tinh thần trách nhiệm. Trong quá trình công tác bị cáo đã được các cấp, ngành trao tặng 12 bằng khen cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đến hôm nay, bị cáo Năm chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải đứng trước HĐXX với tư cách bị cáo.

“Tôi rất đau lòng", Cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bày tỏ. Bị cáo mong HĐXX xem xét nhân thân, quá trình công tác và những thiếu sót của bản thân, đánh giá liệu hành vi có đến mức phải xử lý hình sự hay không?

Tương tự, bị cáo Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) nói mong muốn HĐXX xem xét hoàn cảnh, bối cảnh xảy ra vụ án để có chính sách khoan hồng, giúp bị cáo có điều kiện chăm lo cho gia đình.

Các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đều trình bày thành tích công tác, nhân thân và hoàn cảnh. Họ mong HĐXX xem xét hành vi để lượng hình.

Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Uyển và nhóm cựu cán bộ đều ở mức án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện Viện kiểm sát xác định, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) qua các thời kỳ, đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Các bị cáo không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm, dẫn đến không phát hiện được sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân (đều là cựu lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai phạm tại dự án.

Hành vi của nhóm cựu cán bộ trên đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm suy giảm lòng tin của người dân đối với hoạt động quản lý của chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà.

Khi đánh giá vai trò từng bị cáo, Viện kiểm sát xác định bị cáo Đỗ Văn Hưng và Nguyễn Văn Năm phạm tội với trách nhiệm của người đứng đầu. Các bị cáo Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và Vương Đăng Quân có hành vi sai phạm ở mức độ khác nhau.

Tòa tuyên án các bị cáo chiều 26/11.