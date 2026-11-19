Trong lúc đi thăm rẫy cà phê, người đàn ông bất ngờ phát hiện 2 sinh vật đặc biệt, sau đó quyết định báo công an.

Hai sinh vật có hình dáng khác thường bất ngờ xuất hiện trong rẫy cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khiến người đàn ông đi kiểm tra rẫy không khỏi ngạc nhiên. Điều đáng chú ý là loài vật này đang đối mặt với nguy cơ biến mất khỏi nhiều khu vực sinh sống tự nhiên, trong khi số lượng ngoài môi trường hoang dã đã suy giảm nghiêm trọng.

Phát hiện 2 sinh vật bất thường khi đi thăm rẫy

Theo Báo Đắk Lắk, sự việc xảy ra tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk. Người phát hiện là ông Nguyễn Thiện Tâm, sinh năm 1986, trú tại thôn 7, xã Krông Á.

Khoảng 21h ngày 20/10/2026, trong lúc đi thăm rẫy cà phê của gia đình, ông Tâm bất ngờ phát hiện hai con vật mắc vào lưới rào quanh rẫy. Khi tiến lại gần quan sát, người đàn ông nhận thấy chúng có hình dáng khác thường, với lớp mai cứng và màu sắc nổi bật.

Không rõ đây có phải động vật quý hiếm hay không, ông Tâm đã tìm cách bảo vệ hai cá thể và sau đó liên hệ Công an xã Krông Á để trình báo. Theo thông tin từ Bộ Công an, đến ngày 27/10, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hai con vật để kiểm tra và xác định danh tính.

Ông Nguyễn Thiện Tâm ở Đắk Lắk phát hiện hai sinh vật mắc lưới rào khi đi thăm rẫy cà phê vào buổi tối. (Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử)

Kết quả xác minh cho thấy đây là hai cá thể rùa núi vàng, tên khoa học Indotestudo elongata. Loài này hiện thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm và được xếp vào mức Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định. Hai cá thể được chuyển cho cơ quan chuyên môn để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và xây dựng phương án bảo tồn phù hợp.

Điều khiến sự việc thu hút chú ý không chỉ là việc hai cá thể cùng xuất hiện tại rẫy cà phê, mà còn nằm ở những thông tin đáng lo ngại về tình trạng của loài này ngoài tự nhiên.

Loài động vật suy giảm nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ

Theo Viện Nghiên cứu Thiên nhiên Senckenberg của Đức, rùa núi vàng phân bố tại nhiều quốc gia ở Nam Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chúng thường sinh sống trong những khu rừng nhiệt đới, nơi có thảm thực vật dày và lớp lá mục trên mặt đất.

Rùa núi vàng có mai màu vàng hoặc vàng nâu, phần trung tâm của các tấm mai thường mang đốm sẫm màu. Chúng chủ yếu hoạt động trên mặt đất và tìm kiếm thức ăn trong môi trường rừng.

Tuy nhiên, dù từng có phạm vi phân bố khá rộng, loài này đã chịu tác động nghiêm trọng từ tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và suy giảm môi trường sống.

Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) có phần mai màu vàng nâu với những đốm sẫm, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao ngoài tự nhiên. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Thiên nhiên Senckenberg)

Đáng chú ý, theo nghiên cứu được Senckenberg giới thiệu năm 2024, quần thể rùa núi vàng được ước tính đã suy giảm ít nhất 80% trong khoảng 90 năm trên phạm vi phân bố của loài.

Đây là mức suy giảm đáng báo động, khiến rùa núi vàng được xếp vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao. Tại nhiều khu vực, số lượng cá thể ngoài tự nhiên đã trở nên rất ít và khó ghi nhận.

Theo Bộ Công an, do bị săn lùng trong thời gian dài, loài này gần như biến mất khỏi nhiều khu vực sinh sống tự nhiên. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rùa núi vàng đã tuyệt chủng hoặc vừa được tái phát hiện sau một khoảng thời gian mất dấu xác định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần thông báo cho chính quyền, công an hoặc kiểm lâm, không tự ý nuôi nhốt, vận chuyển hay mua bán trái phép.

Từ một lần đi thăm rẫy cà phê vào buổi tối, ông Nguyễn Thiện Tâm đã tình cờ phát hiện hai cá thể thuộc loài sinh vật đang suy giảm nghiêm trọng ngoài tự nhiên. Việc chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng góp phần bảo vệ những cá thể còn sót lại của loài động vật quý hiếm này.

Theo Bộ Công an, Báo Đắk Lắk, Viện Nghiên cứu Thiên nhiên Senckenberg