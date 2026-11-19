Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định, cụ thể như công bố thông tin sai lệch, không minh bạch giao dịch với bên liên quan, sử dụng tài khoản chuyên dụng và cho vay ký quỹ vượt sức mua của nhà đầu tư.

Vi phạm quy định quản lý tài sản

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra đối với 4 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (G.C Food), Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình, Công ty Cổ phần Chứng khoán (CTCPCK) Rồng Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán VTG.

Tại CTCPCK Rồng Việt, thanh tra phát hiện doanh nghiệp có thời điểm cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản chưa đủ tiền; cho khách hàng giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có. Công ty còn chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng của khách hàng sang tài khoản thanh toán của chính doanh nghiệp để trả lãi vay mua trái phiếu và phục vụ hoạt động giao dịch ký quỹ.

CTCPCK Rồng Việt cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến, hướng dẫn của cơ quan quản lý. Ảnh: VDSC.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 8/2026, Chứng khoán Rồng Việt còn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của Công ty TNHH Đầu tư KIDO khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc quy định hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan thanh tra yêu cầu doanh nghiệp dừng cung cấp dịch vụ này.

Chứng khoán VTG cũng bị phát hiện không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty. Công ty còn có thời điểm cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán dù tài khoản giao dịch chưa có đủ tiền, xảy ra vào các ngày 1/3, 4/3 và 15/4/2024.

Công bố thông tin sai lệch

Ở nhóm doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C bị phát hiện không công bố nhiều tài liệu theo quy định, công bố thông tin chậm và không đầy đủ. Đáng chú ý, doanh nghiệp công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2026, quý IV/2025 so với báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.

G.C Food còn không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. Các nội dung công bố thiếu còn liên quan đến báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình không công bố 4 nghị quyết của hội đồng quản trị, trong đó có các nghị quyết về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2025 và 2026. Doanh nghiệp cũng công bố không đầy đủ thông tin trong báo cáo quản trị công ty các năm 2023, 2024, 2025 và báo cáo 6 tháng đầu năm từ 2023 đến 2026.

Với những vi phạm trên, cơ quan quản lý đã ban hành quyết định xử phạt G.C Food 425 triệu đồng, ICD Tân Cảng - Long Bình 157,5 triệu đồng, Chứng khoán Rồng Việt 712,5 triệu đồng và Chứng khoán VTG 187,5 triệu đồng.

Riêng các vi phạm công bố thông tin sai lệch, G.C Food phải thực hiện cải chính theo quy định. Chứng khoán Rồng Việt phải dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.