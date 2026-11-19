Quy mô dân số dự kiến 67.465 người.

Sáng nay, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khởi công dự án nhà ở xã hội Bà Điểm. Công trình này do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vinhomes của Vingroup thực hiện.

Dự án này nằm tại xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), dự án kết nối với đường Vành đai 3, quốc lộ 22, bến xe An Sương và ga tuyến đường sắt đô thị số 9.

Phía tây dự án giáp kênh An Hạ, phía đông giáp kênh liên vùng, phía nam giáp kênh 7 cùng các khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng và đất phức hợp. Ranh giới dự án không bao gồm phần diện tích thuộc đường Vành đai 3.

Dự án khu nhà ở xã hội Bà Điểm có tổng diện tích gần 192 ha, là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước, dự kiến cung cấp 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn cho thuê. Quy mô dân số dự kiến 67.465 người.

Trong đó, đất ở chiếm khoảng 37,8 ha, gồm nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở thương mại, được xây công trình cao tối đa 35 tầng với hệ số sử dụng đất tối đa 10 lần.

Trong đó, quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 26,4 ha, dự kiến phục vụ 46.700 người; gần 3,8 ha nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu của khoảng 7.098 người. Nhóm nhà ở thương mại rộng gần 7,6 ha, tương đương khoảng 20% tổng diện tích đất ở và chiếm gần 4% diện tích toàn khu, dân số quy hoạch tại nhóm nhà ở này khoảng 13.656 người.

Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch một hệ thống giáo dục với 13 trường học, bao gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông.

Khu vực còn có quỹ đất dành cho y tế, trong đó khoảng 3,5 ha dự kiến xây dựng bệnh viện. Khoảng 84 ha nằm ngoài đơn vị ở, chủ yếu là mặt nước và cây xanh.

Phối cảnh dự án khu đô thị nhà ở xã hội Bà Điểm. Ảnh: Delta Việt Nam

Theo Vingroup, hệ thống hồ điều hòa và không gian xanh được quy hoạch nhằm điều tiết lượng nước mưa, hạ nhiệt độ trong khu vực, đồng thời tạo môi trường sống thoáng đãng cho cư dân.

Ngoài đất ở, dự án bố trí gần 18 ha đất thương mại, dịch vụ; 33,6 ha cho công trình hạ tầng xã hội và hơn 102 ha đất hạ tầng kỹ thuật.

Vị trí này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời thuận tiện di chuyển đến các khu vực khác của TP.HCM và các địa phương lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai.

"Tại Bà Điểm, chúng tôi quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM", bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ.