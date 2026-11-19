Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ 2 người nước ngoài bị truy nã quốc tế gồm: Shao ZhenQuan và Zhang JinZhu (cùng có quốc tịch Trung Quốc) đang lẩn trốn ở phường Phú Lợi (TP.HCM).

Ngày 19/11, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Phú Lợi đã bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và kiểm tra hành chính tại địa bàn khu phố, Công an phường Phú Lợi phát hiện 2 người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bắt 2 người nước ngoài bị truy nã quốc tế ở TP.HCM. Ảnh: Công an TP HCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, cơ quan Công an xác định danh tính 2 người này gồm: Shao ZhenQuan (SN 1968), Zhang JinZhu (SN 1984, cùng có quốc tịch Trung Quốc) và hiện đang bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế.

Hiện Công an phường Phú Lợi đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao 2 đối tượng trên cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình có cho người nước ngoài thuê trọ cần nghiêm túc chấp hành việc khai báo tạm trú qua hệ thống trực tuyến và kịp thời thông báo cho Công an phường khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, không rõ nhân thân lai lịch.