Giá xăng giảm phiên thứ 5 liên tiếp để về mức dưới 19.000 đồng/lít với xăng E5 từ chiều nay.

Chiều nay (19/11) là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong phiên điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục cùng giảm.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 823 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm giảm 745 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 475 đồng/lít; cuối cùng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.071 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 19/11 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.576 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.100 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.347 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.671 đồng/kg

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít và dầu mazut ở mức 800 đồng/kg. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 5 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 4 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam tiếp tục về mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Mới đây theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, trước xu hướng giảm của giá xăng dầu, đơn vị đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý giá cước vận tải đường bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Hoạt động kiểm tra tại địa phương nhằm bảo đảm giá cước vận tải được thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với biến động chi phí, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách và người sử dụng dịch vụ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã tăng giá cước trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm tương ứng khi giá nhiên liệu đã giảm. Việc kiểm tra cần chú trọng các yếu tố hình thành giá, hồ sơ kê khai giá, việc niêm yết và thực hiện giá cước thực tế. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ở góc độ doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) Phan Thanh Uy cho biết, chi phí xăng dầu hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí vận hành phương tiện vận tải đường bộ. Do đó, mọi biến động của giá nhiên liệu đều tác động trực tiếp đến hiệu quả khai thác của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiên liệu chỉ là một trong những yếu tố cấu thành giá dịch vụ vận tải. Ngoài chi phí xăng dầu, doanh nghiệp còn phải tính toán các khoản chi cho phương tiện, nhân công, bảo dưỡng, sửa chữa và hoạt động khác. Vì vậy, việc điều chỉnh giá cước cần căn cứ vào mức độ biến động thực tế của toàn bộ các yếu tố hình thành giá, bảo đảm tuân thủ quy định và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với khách hàng.