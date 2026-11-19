Một cấu kiện vòm thép nặng 62 tấn đã được cẩu lên độ cao hơn 18m giữa sông Hồng để lắp dựng cầu Trần Hưng Đạo. Đây là một trong những cấu kiện nặng nhất của hệ vòm thép.

Nhà thầu nâng đốt vòm thép nặng 62 tấn lên với độ cao hơn 18m giữa sông Hồng để ghép nối. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Hơn 70 công nhân, 8 cần cẩu tham gia nâng khối thép 62 tấn

Chiều 16/11, tại công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo, hơn 70 công nhân cùng hệ thống cần cẩu trọng tải lớn được huy động để thực hiện công đoạn lắp dựng đốt vòm thép nặng 62 tấn.

Cấu kiện được vận chuyển bằng sà lan đến vị trí thi công, sau đó sử dụng hệ thống cần cẩu nâng lên độ cao hơn 18m giữa sông Hồng để đưa vào kết cấu vòm cầu chính.

Đây là một trong những cấu kiện có trọng lượng lớn nhất thuộc hạng mục vòm thép. Sau khi được nâng lên cao, các công nhân và kỹ thuật viên phải phối hợp căn chỉnh từng chi tiết, bảo đảm các điểm liên kết khớp chính xác theo yêu cầu thiết kế.

Đốt vòm thép được lắp dựng dần định hình kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo phương án thi công, mỗi nhịp cầu có 18 đốt vòm thép, trọng lượng mỗi cấu kiện dao động từ 25-62 tấn. Các cấu kiện được sản xuất tại Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển kết hợp bằng đường bộ và đường thủy về công trường.

Công tác lắp dựng được thực hiện bằng phương pháp cẩu lắp trên hệ đà giáo cố định. Mỗi nhịp huy động khoảng 70 công nhân cùng 8 cần cẩu lớn có tải trọng từ 100-500 tấn. Thời gian thi công hạng mục này dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng đối với 2 nhịp.

Để kiểm soát chất lượng, nhà thầu sử dụng máy toàn đạc có độ chính xác cao và công nghệ quét 3D nhằm kiểm tra hình học kết cấu, bảo đảm các cấu kiện được ghép nối chính xác.

Cầu Trần Hưng Đạo sử dụng hơn 26.000 tấn thép, có 6 nhịp chính

Theo thiết kế, cầu Trần Hưng Đạo có 6 nhịp chính, mỗi nhịp dài 145m. Mỗi nhịp bố trí 18 đốt vòm thép, chia đều hai bên với 9 đốt mỗi bên.

Toàn bộ kết cấu cầu sử dụng khoảng 26.000 tấn thép. Đây là khối lượng vật liệu lớn, phục vụ hệ dầm và vòm thép của công trình.

Điểm nhấn kiến trúc của cầu là hệ vòm thép với những đường cong uốn lượn, tạo hình biểu tượng vô cực trên sông Hồng.

Về tiến độ, sau hơn 1 năm thi công, dự án đạt sản lượng gần 55%. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành 4 nhịp cầu thép trước Tết Nguyên đán 2027, sau đó tiếp tục triển khai 2 nhịp còn lại. Công trình hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trong quý II/2027, chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Nhà đầu tư là liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà, thuộc Tập đoàn Sun Group.

Dự án có chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Cầu được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng.