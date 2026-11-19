Không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C, trong khi miền Trung có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông trong đêm và sáng cùng ngày.

Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 16-19 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Đến đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C.

Tại Hà Nội, trời có lúc có mưa, thời tiết rét.

Ảnh minh họa (Ảnh: Báo Lao động)

Miền Trung có nơi mưa rất to

Trên biển, ngày 19/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm cùng ngày, gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.

Đáng chú ý, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.