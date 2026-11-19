Cục Cảnh sát giao thông lưu ý đây là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực.

Cục CSGT đề xuất nghiên cứu cảnh cáo người vi phạm lần đầu

Chiều 17/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết trên báo Tiền Phong rằng, trên cơ sở dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được trình Quốc hội xem xét thông qua, đơn vị sẽ tiến hành nghiên cứu và tham mưu cho Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo định hướng xây dựng văn bản mới, Cục CSGT chú trọng nguyên tắc xử lý phải bám sát bản chất, tính chất và mức độ nguy hiểm thực tế của hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét yếu tố số lần tái phạm cũng như đánh giá mức độ nguy hiểm của người điều khiển phương tiện để áp dụng chế tài tương xứng, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa khắc phục tình trạng xử phạt cứng nhắc, máy móc.

Lấy ví dụ cụ thể đối với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT dự kiến phân hóa chi tiết từng tình huống thực tế:

Giữ nguyên mức phạt nghiêm khắc: Áp dụng đối với những trường hợp tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng nhưng tài xế vẫn cố tình vượt qua nút giao hoặc điều khiển xe tiến vào giao lộ khi đèn đỏ, trực tiếp gây cản trở và xung đột nguy hiểm với các luồng phương tiện khác.

Phân định rõ các tình huống ít nguy hiểm: Cơ quan chức năng sẽ tách bạch rõ ràng để tránh xử phạt cứng nhắc đối với những trường hợp xe đang di chuyển đúng tốc độ khi đèn chuyển sang tín hiệu vàng rồi kịp thời dừng lại, hoặc hành vi rẽ phải khi đèn đỏ chưa đúng quy định nhưng thực tế chưa gây cản trở hay đe dọa an toàn giao thông.

Một điểm đáng chú ý trong định hướng chính sách lần này là Cục CSGT sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức phạt cảnh cáo, hoặc kết hợp giữa phạt cảnh cáo với biện pháp trừ điểm giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm lần đầu thuộc nhóm hành vi nêu trên. Quy định này cũng được cân nhắc mở rộng cho các lỗi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng và không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT cũng lưu ý rõ: những nội dung này hiện mới dừng ở bước định hướng nghiên cứu và đề xuất chính sách, chưa phải là quy định pháp luật chính thức có hiệu lực thi hành. Mọi việc sửa đổi, bổ sung liên quan đến khung hình phạt sẽ được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và ban hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Quy định hiện hành mức phạt lỗi vượt đèn đỏ đối với ô tô, xe máy và các loại xe khác

Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng) của từng loại phương tiện được quy định mức xử phạt tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ, cụ thể:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô: Tại điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định như đã nêu trên, người điều khiển xe còn bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024; trường hợp gây tại nạn giao thông thì bị trừ 10 điểm.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Tại điểm c khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng). Cũng tại điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe, trường hợp gây tai nạn giao thông thì bị trừ 10 điểm.

Đối với xe máy chuyên dùng: Tại điểm c khoản 7 Điều 8 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm; trường hợp gây tai nạn giao thông còn bị phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy người điều khiển xe thô sơ khác: Tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với trường hợp vi phạm theo quy định.