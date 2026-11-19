Thông báo lần này của California Fitness đề cập đến vấn đề nhiều khách hàng quan tâm.

Ngày 19/11, California Fitness & Yoga có thông báo cập nhật gửi đến hội viên, đối tác và các bên liên quan, trong bối cảnh hàng loạt phòng tập thuộc hệ thống đã tạm ngừng hoạt động trong thời gian qua.

Đáng chú ý, thông báo xuất hiện đúng mốc một tháng kể từ ngày ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga, đăng video nhận trách nhiệm, xin lỗi khách hàng và đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện phương án tái cấu trúc.

Sau lời xin lỗi công khai hôm 19/10, hình ảnh ông Dane Fort trực tiếp đến một số câu lạc bộ, chắp tay xin lỗi và lắng nghe phản ánh của hội viên cũng từng thu hút sự chú ý.

California Fitness & Yoga thông báo đang đàm phán với các đối tác chiến lược

Trong thông báo mới nhất, California Fitness & Yoga trước hết gửi lời xin lỗi đến hội viên và đối tác vì những gián đoạn, bất tiện cùng sự chờ đợi kéo dài trong thời gian qua.

Doanh nghiệp cho biết thấu hiểu những lo lắng, bức xúc của khách hàng, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm đối với các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, California Fitness & Yoga khẳng định ban lãnh đạo vẫn đang hiện diện, trực tiếp làm việc và đẩy nhanh tiến trình đàm phán tái cấu trúc với các đối tác chiến lược. Mục tiêu của quá trình này là tìm kiếm giải pháp khả thi nhất nhằm ổn định hoạt động, từng bước giải quyết quyền lợi cho hội viên.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết chưa thể công bố chi tiết phương án tái cấu trúc ở thời điểm hiện tại.

"Quá trình tái cấu trúc cần tuân thủ các quy định bảo mật và trình tự cần thiết, chúng tôi chưa thể công bố chi tiết ở thời điểm hiện tại. Ngay khi các phương án được thống nhất và đủ điều kiện triển khai, chúng tôi sẽ thông báo chính thức đến Quý vị trong thời gian sớm nhất", California Fitness & Yoga cho biết.

Như vậy, dù xác nhận đang đàm phán với các đối tác chiến lược, California Fitness & Yoga vẫn chưa công bố danh tính đối tác, thời điểm các phòng tập có thể mở cửa trở lại hay phương án cụ thể đối với những gói dịch vụ khách hàng đã thanh toán.

Trong thời gian này, doanh nghiệp tiếp tục duy trì hotline 1900.6934 và email memberrelations@cali.vn để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cũng như yêu cầu tra cứu thông tin gói tập từ hội viên.

California Fitness & Yoga cũng lưu ý số lượng yêu cầu hỗ trợ hiện ở mức cao, trong khi nguồn lực xử lý còn hạn chế. Vì vậy, thời gian phản hồi đối với một số trường hợp có thể kéo dài hơn thông thường.

Một tháng sau hình ảnh lãnh đạo chắp tay xin lỗi, hàng loạt phòng tập vẫn tạm ngưng hoạt động

Trước đó, ngày 19/10, ông Dane Fort đã đăng tải video dài hơn 11 phút trên fanpage chính thức của California Fitness & Yoga, gửi lời xin lỗi tới hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan. Trong video, ông Dane Fort thừa nhận California từng theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá, khiến quy mô phát triển vượt quá năng lực đáp ứng của đội ngũ nhân sự và hệ thống vận hành.

Những hạn chế trong quản lý, vận hành đã khiến một số câu lạc bộ phải tạm ngừng hoạt động, lịch tập của hội viên bị xáo trộn và nhiều dịch vụ không đáp ứng kỳ vọng.

Khi đó, ông Dane Fort đề nghị hội viên, nhân viên và đối tác cho doanh nghiệp thêm 30 ngày để hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc, xác định rõ nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ triển khai. Sau thời gian này, California sẽ công khai những tiến triển đã đạt được, các vấn đề còn tồn đọng và những bước thực hiện tiếp theo.

Không dừng lại ở video xin lỗi, những ngày sau đó, lãnh đạo California Fitness & Yoga còn trực tiếp đến một số câu lạc bộ để gặp gỡ hội viên. Hình ảnh ông Dane Fort chắp tay xin lỗi khách hàng tại phòng tập được đăng tải trong bản tin ngày 21/10, trong khi đại diện doanh nghiệp cho biết đang lắng nghe các phản ánh để xây dựng phương án khắc phục.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chờ đợi, mạng lưới phòng tập của California Fitness & Yoga tiếp tục thu hẹp. Đến ngày 26/10, toàn bộ các cơ sở của California tại Hà Nội đã tạm ngừng hoạt động. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều địa điểm thuộc các tỉnh, thành khác.

Ngày 31/10, California từng thông báo kế hoạch mở cửa trở lại hai câu lạc bộ Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa từ ngày 5/11. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 15/11, chỉ có cơ sở Pegasus Plaza Biên Hòa hoạt động trở lại, trong khi địa điểm tại Vũng Tàu chưa mở cửa đúng kế hoạch.

Đáng chú ý, từ ngày 15/11, câu lạc bộ California Bình Dương Square tiếp tục tạm ngừng hoạt động để thực hiện những điều chỉnh trong công tác vận hành. Theo Tuổi Trẻ và Vietnambiz, đến thời điểm ghi nhận ngày 15–16/11, Pegasus Plaza Biên Hòa là cơ sở duy nhất còn hoạt động trong hệ thống.

Việc hàng loạt phòng tập tạm ngừng hoạt động khiến quyền lợi của những khách hàng đã thanh toán trước các gói tập dài hạn, thậm chí trọn đời, tiếp tục trở thành vấn đề được quan tâm.

Hội viên California Fitness & Yoga cần lưu ý gì?

Liên quan đến quyền lợi khách hàng, ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có hướng dẫn chính thức về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với hội viên California Fitness & Yoga.

Theo cơ quan này, những yêu cầu liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của các bên phải căn cứ vào hợp đồng đã giao kết và quy định pháp luật liên quan.

Ngay cả khi hợp đồng mẫu có điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài do doanh nghiệp đưa vào, hội viên vẫn có thể lựa chọn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị hội viên lưu giữ hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ và những yêu cầu đã gửi để làm căn cứ bảo vệ quyền lợi khi cần thiết.

Cơ quan này cũng lưu ý trách nhiệm hoàn trả tiền và mức hoàn trả cụ thể cần được xem xét theo hợp đồng, tình tiết vụ việc và quy định pháp luật.