Lực lượng CSGT Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý 3 người nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, trong đó 2 người chạy xe máy lạng lách, đánh võng, với tổng mức phạt 19,5 triệu đồng.

Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác minh, xử lý 3 người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Hội An.

Theo đó, khoảng 22h ngày 17/11, một nhóm người nước ngoài điều khiển xe máy trên đường Cửa Đại, phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng), không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, 2 người có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Ảnh cắt từ clip do người dân quay lại sự việc đăng lên mạng xã hội.

Sau khi nhận được thông tin từ Cục CSGT vào ngày 18/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng giao Trạm CSGT Thăng Bình xác minh. Đến khoảng 11h cùng ngày, cả 3 người liên quan đã được mời đến làm việc.

Cơ quan chức năng xác định L.K.J.H. và R.A.R. (cùng SN 2007) vi phạm lỗi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Mỗi trường hợp bị lập biên bản với mức phạt 9,5 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ xe máy.

Người thứ ba là L.M.S. (SN 1985, cùng quốc tịch Canada) không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, bị lập biên bản với mức phạt 500.000 đồng.

Lực lượng CSGT Đà Nẵng làm việc với 3 người nước ngoài vi phạm giao thông. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cả 3 người đều mang quốc tịch Canada. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm là 19,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT Đà Nẵng nhấn mạnh người nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm những hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.