Cú va chạm giữa hai xe máy tại đoạn cong trên đường Hồ Văn Nhánh (tỉnh Đồng Tháp) khiến một người tử vong tại chỗ, ba người còn lại bị thương nhập viện cấp cứu.

Sáng 19/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe máy trên địa bàn phường Trung An, khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/11, người bên đường Hồ Văn Nhánh (qua phường Trung An, Đồng Tháp) nghe tiếng va chạm lớn ngoài đường nên ra kiểm tra. Thời điểm này, có 2 xe máy va chạm trên đường, xe hư hỏng nặng.

Tại hiện trường có hai người đàn ông, một phụ nữ hơn 40 tuổi và một cháu gái nhỏ đều bị thương.

Qua kiểm tra, người dân phát hiện, người đàn ông khoảng 42 tuổi đã tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị thương, được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường tai nạn.

Lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh camera an ninh từ nhà dân cách hiện trường khoảng 100m cho thấy, vào thời điểm trên, người đàn ông lớn tuổi (đã tử vong) điều khiển xe máy chở theo người phụ nữ và bé gái đi khá chậm trên đường Hồ Văn Nhánh. Khi đến đoạn đường cong, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên khoảng 28 tuổi điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đơn vị liên quan đã có mặt xác minh, điều tra làm rõ.