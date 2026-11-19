Hai khu lấn biển này dự kiến có quy mô 290 ha.

Chiều 17/11, Đảng ủy phường Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc tổng thể phường Đồ Sơn do Tập đoàn BRG nghiên cứu. Phương án nhằm định hướng phát triển không gian đô thị, khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và du lịch biển của địa phương.

Cụ thể, theo phương án nghiên cứu, phường Đồ Sơn hướng tới xây dựng đô thị biển sôi động, tôn vinh các giá trị văn hóa, thiên nhiên và di sản; đồng thờ gắn kết không gian sống ven biển với các hoạt động lễ hội, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Chính quyền địa phương muốn phát triển 2 khu lấn biển, bao gồm: 130 ha phía Đông và 160 ha phía Tây.

Theo đó, phương án đề xuất hình thành 5 phân khu chức năng đặc trưng, bao gồm: Khu Sự kiện và Lễ hội; Khu Di sản; Khu Thể thao và Sức khỏe; Khu Giải trí và Khu Bến du thuyền.

Theo phường Đồ Sơn, mỗi phân khu được định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ riêng, tạo sự đa dạng về không gian đô thị và trải nghiệm du lịch, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu vực.

Khu trung tâm được định hướng phát triển đại lộ ven biển, quảng trường lễ hội, bảo tàng, trung tâm hội nghị và các không gian thương mại, dịch vụ.

Trong khi đó, khu vực phía Bắc tập trung phát triển thể thao, chăm sóc sức khỏe, sân golf và không gian sinh thái. Khu vực phía Nam lại chú trọng các hoạt động du lịch biển, bến du thuyền, thể thao dưới nước; cũng như kết nối với các điểm di sản, danh thắng hiện có.

Riêng khu phía Tây tập trung các điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí như công viên nước, bãi biển nhân tạo, khách sạn.

Bên cạnh đó, phương án nghiên cứu cũng đề xuất nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, bổ sung không gian công cộng, trường học, cây xanh và các công trình phục vụ cộng đồng. Đồng thời định hướng kết nối hệ thống đồi núi, rừng, hồ nước, bờ biển và các điểm tham quan bằng hành lang xanh, góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên, cải thiện môi trường sống và phát triển du lịch bền vững.

Ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn, nhấn mạnh rằng việc phát triển địa phương thành đô thị biển mang tầm quốc tế đòi hỏi một quy hoạch tổng thể có tầm nhìn dài hạn, được nghiên cứu bài bản và triển khai đồng bộ. Theo đó, quy hoạch phải bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và các phân khu chức năng; tránh phát triển manh mún, chắp vá và thiếu đồng bộ.

Lãnh đạo phường Đồ Sơn đề nghị huy động các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu, cũng như xây dựng định hướng phát triển đô thị biển hiện đại, mang bản sắc riêng, đủ sức thu hút các nhà đầu tư chiến lược và thương hiệu quốc tế.

Hơn nữa, quá trình triển khai có thể được phân chia theo từng giai đoạn, nhưng phải xác lập tầm nhìn tổng thể và các nguyên tắc phát triển thống nhất ngay từ đầu, bảo đảm giá trị lâu dài.

Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn khẳng định, quy hoạch không chỉ hướng tới những công trình đẳng cấp mà quan trọng hơn phải tạo dựng một đô thị biển đáng sống, bảo tồn các giá trị thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân. Hơn nữa, mục tiêu là xây dựng Đồ Sơn trở thành một không gian đô thị biển có bản sắc, có đẳng cấp và có sức sống trường tồn.

Lãnh đạo phường Đồ Sơn đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu phương án thiết kế quy hoạch, đồng thời đóng góp ý kiến, để hoàn thiện phương án, báo cáo các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Toàn cảnh Đồ Sơn theo quy hoạch. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng

Tập đoàn BRG hiện đang làm dự án có tháp tài chính 108 tầng ở Hà Nội

Trước đề xuất làm khu lấn biển rộng 290 ha ở Hải Phòng, Tập đoàn BRG được biết đến là một trong 2 doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Dự án có quy mô 270 ha, với tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây cũng được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Điểm nhấn nổi bật của dự án 4,2 tỷ USD là có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã được khởi công vào tháng 8/2025. Theo kế hoạch, dự án này sẽ triển khai qua 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2032.

Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Anh: ĐVTK