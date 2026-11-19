Dự án nhà ở xã hội Bà Điểm của Vingroup có quy mô gần 192 ha, dự kiến cung cấp 45.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh sống của gần 68.000 người.

Tập đoàn Vingroup khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Với tổng diện tích 191,6 ha, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước.

Dự án do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch được công bố, khu nhà ở xã hội Bà Điểm sẽ cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở của gần 68.000 người dân.

Điểm đáng chú ý là dù có quy mô lên tới 45.000 căn nhà, dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%. Phần diện tích còn lại được bố trí cho hệ thống hạ tầng, tiện ích và không gian công cộng phục vụ cư dân.

Trong đó, hơn 45 ha được dành cho hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa, gần 30 ha dành cho công viên. Như vậy, tổng diện tích hồ nước và công viên tại dự án lên tới gần 75 ha, tương đương khoảng 39% tổng diện tích khu đô thị.

Theo Vingroup, hệ thống hồ điều hòa và không gian xanh được quy hoạch nhằm điều tiết lượng nước mưa, hạ nhiệt độ trong khu vực, đồng thời tạo môi trường sống thoáng đãng cho cư dân.

Không chỉ có nhà ở và công viên, dự án còn được quy hoạch một hệ thống giáo dục với 13 trường học, bao gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông.

Về y tế, khu đô thị sẽ có 4 trạm y tế và một bệnh viện đa khoa. Bên cạnh đó là hệ thống sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe.

Vingroup cho biết việc bố trí đồng bộ trường học, cơ sở y tế và các tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống lâu dài của người lao động và các gia đình, thay vì chỉ tập trung phát triển diện tích nhà ở.

Về vị trí, dự án tọa lạc tại xã Bà Điểm, khu vực Hóc Môn cũ, thuộc cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Khu vực này kết nối với các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, Quốc lộ 22 và bến xe An Sương.

Theo chủ đầu tư, vị trí này tạo điều kiện kết nối khu nhà ở với các khu vực khác của TP.HCM, cũng như các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương cũ và Đồng Nai.

Dự án được định hướng phục vụ người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những gia đình có nhu cầu lập nghiệp, sinh sống ổn định tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết tập đoàn xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh.

"Tại Bà Điểm, chúng tôi quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM", bà Trần Vân Anh chia sẻ.

Dự án Bà Điểm nằm trong kế hoạch mở rộng đầu tư nhà ở xã hội của Vingroup tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trước đó, năm 2025, tập đoàn công bố kế hoạch đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố. Trong đó, Vingroup có kế hoạch triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh.

Ngoài ra, gần 11.000 căn nhà ở xã hội đang được tập đoàn thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Với riêng dự án Bà Điểm, Vingroup kỳ vọng việc phát triển khu nhà ở xã hội quy mô lớn, kết hợp hệ thống hạ tầng và các tiện ích công cộng sẽ góp phần hình thành cộng đồng dân cư lâu dài, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.