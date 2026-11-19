Đây là câu trả lời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho câu hỏi từ công dân.

Căn cứ cấp sổ cho đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay nhiều lần

Công dân Hà Huy Trọng mới đây đã gửi câu hỏi về trang chinhsachonline.chinhphu.vn với nội dung:

"Năm 2021, tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở bằng giấy tờ viết tay và đang trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định liên tục, không có tranh chấp từ đó đến nay. Đất tôi mua có nguồn gốc do bà M đăng ký năm 1989 (có bản phô tô Giấy chứng nhận đã đăng ký ruộng đất năm 1989, bản gốc tôi không lưu giữ và không biết thất lạc ở đâu, với diện tích 2.200 m2; có tên bà M, số thửa, số tờ trong Sổ mục kê của phường).

Năm 1994, bà M cho con trai là ông T 300 m2 (một phần của thửa đất 2.200 m2) bằng giấy tờ viết tay. Ông T xây dựng nhà ở năm 2003 và sử dụng ổn định vào mục đích đất ở. Trong quá trình sử dụng, ông T đã chuyển nhượng bớt một phần đất cho người khác sử dụng, diện tích đất thực tế còn lại là 97,7 m2. Năm 2021, ông T chuyển nhường quyền sử dụng 97,7 m2 đất và nhà ở cho tôi. Toàn bộ giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất viết tay đều có bản chính, có chứng từ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2011 đến hết năm 2026.

Thời điểm năm 2014, ông T có xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với mục đích sử dụng là đất ở, được UBND phường cũ ban hành thông báo xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất "đất có nguồn gốc do bà M đăng ký năm 1989, cho con trai ông T năm 1994. Ông T xây dựng nhà ở năm 2003, hiện trạng có nhà cấp 4.

Trong quá trình sử dụng, ông T đã chuyển nhượng bớt một phần cho người khác sử dụng, diện tích còn lại thực tế là 97,7 m2, không tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất". Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ do "không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP" (do không phù hợp quy hoạch). Đến nay, khu vực này chưa có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư và chưa có quyết định thu hồi đất hay thông báo thu hồi đất (quy hoạch, dự án treo gần 30 năm).

Tôi xin hỏi, đất tôi nhận chuyển nhượng của ông T với nguồn gốc như trên có thuộc trường hợp đất có giấy tờ đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024 không? Đất và nhà ở tôi đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp và nguồn gốc đất, giấy tờ như trên có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với mục đích sử dụng là đất ở theo Điều 137 Luật Đất đai 2024, điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2024, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP không? Hay sẽ áp dụng theo điều khoản nào khác của Luật Đất đai 2024? Nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu thì việc tính tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính theo quy định, điều khoản nào của pháp luật hiện hành (tôi chưa lần nào được Nhà nước giao đất, công nhận đất ở hay chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo hạn mức)?"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến chung như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Tại Điều 138 Luật Đất đai quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện. Trường hợp ông còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để được hướng dẫn bảo đảm phù hợp với pháp luật về đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền.

Người dân làm thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng

Xây nhà trên đất do thôn khoán thầu, có được xem xét cấp sổ đỏ?

Công dân Đỗ Văn Tân thì gửi câu hỏi với nội dung rằng:

"Gia đình tôi được Ban quản lý thôn khoán thầu lâu dài từ năm 1996 với số tiền 6 triệu đồng, diện tích 450 m2 đất, mục đích chính để canh tác trồng cây. Năm 1998, gia đình xây nhà kiên cố và ở ổn định, liên tục đến nay, không có tranh chấp. Tôi xin hỏi, khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình tôi có bị coi là được giao đất không đúng thẩm quyền theo Điều 140 Luật Đất đai 2024 hay không?

Nếu bị áp dụng điều luật này, số tiền 6 triệu đồng đã đóng góp từ năm 1996 có được khấu trừ hay ghi nhận vào việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận hay không? Trường hợp thửa đất của gia đình không được xem xét giải quyết theo Điều 140 mà chuyển sang xem xét theo Điều 139 Luật Đất đai 2024 (giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014), khi cơ quan nhà nước xem xét xử lý vi phạm và xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến hành vi vi phạm này, việc lập biên bản hoặc áp dụng mức xử lý sẽ căn cứ theo luật và quy định tại thời điểm vi phạm (năm 2003) hay áp dụng theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành tại thời điểm hiện tại (gia đình hiện có giấy tờ chứng minh vi phạm năm 2003)?"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về nội dung ông phản ánh do không có hồ sơ, tài liệu nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể mà chỉ nêu một số nguyên tắc để ông nghiên cứu như sau:

Đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được giao hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Việc xác định tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tuy nhiên, ông có nêu việc gia đình ông có giấy tờ chứng minh vi phạm năm 2003, do đó đối với trường hợp hành vi sử dụng đất của gia đình ông được xác định là lấn đất, chiếm đất mà nay mới phát hiện hành vi (trước nay chưa có hồ sơ, tài liệu thể hiện đã phát hiện hành vi) hoặc trước đây đã có hồ sơ, tài liệu thể hiện đã phát hiện hành vi, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan để biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, thực hiện trên cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu cụ thể.