Tập đoàn T&T hiện có 10 dự án điện năng lượng tái tạo đã, đang triển khai và đề xuất tại Lâm Đồng. Tỉnh đặt mục tiêu tháng 1/2027 cấp chủ trương đầu tư cho một số dự án đủ điều kiện.

Ngày 17/11, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về tình hình triển khai các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn T&T thông tin, hiện nay, đơn vị đã, đang triển khai và đề xuất 10 dự án tại Lâm Đồng. Trong đó, có 1 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng; 6 dự án đang đề xuất chủ trương đầu tư; 3 dự án đề xuất bổ sung quy hoạch điện mới. Tổng công suất các dự án trên 800MW.

Tổng công suất hơn 800MW của các dự án T&T Group đã, đang triển khai và đề xuất tại Lâm Đồng tương đương gấp đôi công suất thiết kế của Thủy điện Trị An (400MW). Đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam, gồm 4 tổ máy, đóng góp cho điện lưới quốc gia, đồng thời đảm nhiệm vai trò điều tiết nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và kiểm soát lũ cho vùng hạ du.

Ảnh minh hoạ.

Đối với các dự án đã vận hành, T&T đề nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất. Với những dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp mong muốn được các sở, ngành hướng dẫn về thủ tục và các điều kiện đầu tư. Tập đoàn cam kết triển khai theo đúng lộ trình, kế hoạch nếu được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng cơ bản thống nhất với những đề xuất của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu làm rõ các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp, khoáng sản và quốc phòng tại những khu vực dự kiến triển khai. Nhà đầu tư cũng cần xác định cụ thể ranh giới, tọa độ từng vị trí, làm cơ sở xem xét thủ tục đầu tư, thuê đất và đấu giá các khu đất sạch.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn T&T hoàn thiện hồ sơ về ranh giới, tọa độ và đất đai. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong tháng 1/2027 cấp chủ trương đầu tư đối với một số dự án có tính khả thi. Đối với các vướng mắc tại dự án đã triển khai, Sở Tài chính được giao làm đầu mối xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư và tham mưu phương án tháo gỡ.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn với các kế hoạch đầu tư trên nhiều lĩnh vực.