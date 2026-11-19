Con trai mang quốc tịch Đức từ nước ngoài về thăm quê nhưng không khai báo tạm trú, người mẹ ở xã Vũ Quý (Hưng Yên) bị phạt 4 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Vũ Qúy (Hưng Yên) vừa xử phạt hành chính 4 triệu đồng một trường hợp không khai báo tạm trú cho người mang quốc tịch Đức từ nước ngoài về nước.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, ngày 13/11, Công an xã Vũ Quý phát hiện tại địa phương có người nước ngoài tới cư trú nhưng cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú.

Công an xã Vũ Quý làm việc với chủ cơ sở lưu trú vi phạm

Tổ Công tác của Công an xã đã kiểm tra công tác quản lý cư trú, xác định tại hộ gia đình bà N.T.L. (SN 1970, ở thôn 12, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) có anh N.V.H. (SN 1991, là con trai bà L., quốc tịch Đức) lưu trú tại hộ gia đình bà L. (từ 10/11 - 13/11) nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

Tại gia đình nhà bà N.T.L., Công an xã đã lập biên bản làm việc, biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 16/11, Công an xã Vũ Quý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L., với số tiền 4 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài, được quy định tại Nghị định số 282/2025 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, cán bộ Công an xã hướng dẫn cơ sở lưu trú khắc phục ngay vi phạm, thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên Trang khai báo tạm trú trực tuyến của Bộ Công an theo quy định.

Công an xã Vũ Quý khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người nước ngoài đến lưu trú cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và khai báo tạm trú. Việc khai báo phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng thời hạn quy định nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an xã Vũ Quý tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý cư trú của người nước ngoài, góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.