Hot girl Ly Meo" (Lê Phạm Hiểu Ly) bị đề nghị phạt 1-2 năm tù vì biết người tình và đồng phạm mua bán ma túy nhưng không tố giác với cơ quan chức năng.

Ngày 18/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Tú (hay gọi là Cơ, 37 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (tức hotgirl Ly Meo, 24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly tại toà (Ảnh: Xuân Duy)

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2024, Tú và Hà sống chung như vợ chồng tại phường An Hội Tây (TP.HCM) và cùng bàn tính chuyện buôn bán ma túy kiếm lời. Đến ngày 21/2/2024, Tú móc nối với một đối tượng tên "Anh 2" (chưa rõ lai lịch) để mua tổng cộng 20,3kg ma túy nhằm phân phối lại.

Tối 26/2/2024, công an bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của cặp đôi này tại phường An Hội Tây. Thấy bóng dáng cảnh sát, Tú vùng bỏ chạy nhưng lập tức bị khống chế.

Khám xét trên người đối tượng, công an thu hơn 20g ma túy cùng 1 khẩu súng và 7 viên đạn được giám định là vũ khí quân dụng.

Hồ sơ thể hiện, ngày 25/2/2024, Ly biết rõ Tú và Hà thực hiện việc mua bán ma túy tại căn nhà số 22/6 đường Bà Hom (phường Phú Lâm,TP.HCM) nhưng làm ngơ, không trình báo công an.

Sau 2 ngày xét xử, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong đó, cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 5-6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tú bị đề nghị mức án tử hình. Ngoài ra, VKS đề nghị phạt bổ sung bị cáo 50 triệu đồng.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy mua bán lớn. Nhiều bị cáo có nhân thân xấu, tái phạm, phạm tội từ 2 lần trở lên. Riêng bị cáo Tú không thành khẩn khai báo, có nhiều tiền án nên cần xử lý nghiêm.

Liên quan vụ án, VKS đề nghị mức án tử hình đối với 4 bị cáo khác.

Đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, biệt danh Ly Meo) bị đề nghị mức án 1-2 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.