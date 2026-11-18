Công an TP Đồng Nai thông tin vụ Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà bị bắn trọng thương tại phòng làm việc, nghi phạm sau đó dùng súng tự tử và tử vong.

Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị đang điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, trú tại ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán) dùng súng bắn ông N.M.C. (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai), khi ông C. đang ở trụ sở công ty.

Ông C. bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, tự bắn vào đầu nhằm tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, Tuấn đã tử vong.

Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của nạn nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, bệnh nhân N.M.C. (sinh năm 1978) được đưa vào Khoa Cấp cứu lúc 20h14 ngày 17/11 trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow 3. Bệnh nhân có đồng tử giãn hai bên, huyết áp 100/60 mmHg và phải thở máy.

Do huyết áp không ổn định, bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch và chuyển đến Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh để tiếp tục điều trị.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Đồng tử hai bên của bệnh nhân giãn to, mất phản xạ ánh sáng. Huyết áp giảm còn 75/53 mmHg, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao, mạch 110 lần/phút và tiếp tục thở máy.

Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não, khí trong sọ. Ngoài ra, kết quả ghi nhận dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, kèm gãy xương đỉnh - thái dương phải, tiên lượng dè dặt.