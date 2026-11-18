Cơ quan chức năng đã triệu tập bà P.T.D. (hộ đang canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho) cùng nhiều người có mặt tại trụ sở công ty thời điểm xảy ra vụ Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà bị bắn vào đầu tại phòng làm việc để điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ “Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà bị bắn vào đầu tại phòng làm việc” như đã thông tin, ngày 18/11, Công an TP.Đồng Nai đã triệu tập bà P.T.D. và các đối tượng có liên quan làm việc, điều tra làm rõ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người bị bắn là ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978, là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà). Nghi phạm gây án là Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn số, SN 1977, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Định Quán).

Ông Cường được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Minh Tiến)

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 17/11,ông Nguyễn Mạnh Cường đang trong phòng làm việc tại Trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà (ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP.Đồng Nai) thì Tuấn từ ngoài đi bộ vào phòng. Sau đó, Tuấn lấy khẩu súng tự chế giấu trong bao tải mang theo bắn vào vùng đầu ông Cường một phát, rồi đi ra ngoài.

Nghe tiếng súng, nhân viên Công ty chạy đến thì Tuấn cầm súng giơ lên đe dọa rồi chạy ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy. Ông Cường bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt nghi phạm. Đến 14h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đi đến nghĩa địa của Chùa Bửu Sơn thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán (cách hiện trường 4km) dùng súng tự bắn vào đầu.

Công an cùng người dân đưa Tuấn đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán. Do vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trong khi đó, ông Cường được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, khu vực Công ty có khoảng 5 người đi đến công ty. Trong đó có Tuấn và bà P.T.D, là hộ đang canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.