Khi đang ngồi làm việc tại trụ sở ở xã Định Quán (TP. Đồng Nai), ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà bất ngờ bị Nguyễn Thanh Tuấn xông vào dùng súng tự chế bắn trúng vùng đầu.

Ngày 18/11, Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ án xảy ra tại phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, TP Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 14h ngày 17/11, trong lúc ngồi làm việc tại trụ sở công ty, ông Nguyễn Mạnh Cường bất ngờ bị Nguyễn Thanh Tuấn sử dụng khẩu súng tự chế bắn vào vùng đầu. Sau đó, nghi can nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ông Cường được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Minh Tiến)

Nghe tiếng nổ, nhân viên công ty chạy đến kiểm tra, đưa ông Cường vào bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt Nguyễn Thanh Tuấn. Đến 14h45, công an phát hiện Tuấn dùng súng tự bắn vào đầu tại một nghĩa địa cách hiện trường vụ án khoảng 4km.

Công an nhanh chóng đưa nghi can vào bệnh viện cấp cứu. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định pháp luật.