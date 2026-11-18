Khách sạn hạng sang tại trung tâm Singapore từng thuộc sở hữu của Viva Land vừa được bán cho nhà đầu tư mới với mức giá tương đương gần 39 tỷ đồng mỗi phòng.

Theo EdgeProp Singapore, khách sạn QT Singapore tại số 35 Robinson Road được cho là đã chuyển nhượng cho một đơn vị quản lý tài sản gia đình (family office) với giá hơn 260 triệu SGD, tương đương khoảng 5.200 tỷ đồng.

Khách sạn có 134 phòng, tương ứng giá trị giao dịch bình quân hơn 1,94 triệu SGD/phòng, tức gần 39 tỷ đồng. Danh tính bên mua chưa được công bố.

Ông Charles Tan, Giám đốc điều hành Sunray Group, từ chối tiết lộ giá bán cụ thể và danh tính nhà đầu tư khi được EdgeProp liên hệ, do các bên đã ký thỏa thuận bảo mật.

QT Singapore nằm tại khu trung tâm tài chính của Singapore, trong một tòa nhà có lịch sử hơn 100 năm. Công trình ban đầu được sử dụng làm văn phòng, trước khi được chuyển đổi thành khách sạn hạng sang và khai trương năm 2014.

Đáng chú ý, khách sạn này từng thuộc sở hữu của Viva Land, công ty có mối liên hệ với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan.

Tháng 5/2022, Viva Land mua khách sạn với giá khoảng 240 triệu SGD, tương đương 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, tài sản được bán lại cho nhóm nhà đầu tư liên quan Sunray với giá ước tính 170–180 triệu SGD.

Như vậy, mức giá chuyển nhượng khi đó thấp hơn khoảng 25–29% so với số tiền Viva Land từng bỏ ra mua khách sạn.

Sau khi tiếp quản, nhóm Sunray đầu tư thêm khoảng 15 triệu SGD, tương đương 300 tỷ đồng, để cải tạo khách sạn. Công trình đóng cửa từ tháng 4/2024 và mở cửa trở lại vào tháng 9 cùng năm dưới thương hiệu QT Hotels & Resorts của Australia.

Theo thông tin từ phía Sunray, sau khi nâng cấp, khách sạn đạt công suất phòng khoảng 90%, với giá thuê bình quân trên 400 SGD/đêm, tương đương hơn 8 triệu đồng.

Tính cả chi phí mua lại và cải tạo, tổng vốn đầu tư của nhóm Sunray ước khoảng 185–195 triệu SGD. So với giá chuyển nhượng mới hơn 260 triệu SGD, mức chênh lệch đạt ít nhất 65 triệu SGD, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng, chưa tính các khoản thuế, phí và chi phí tài chính.

QT Singapore hiện có tổng diện tích sàn khoảng 7.450 m², gồm 6 tầng, 134 phòng và phòng suite. Khách sạn sở hữu nhà hàng, quầy bar trên tầng thượng, hồ bơi ngoài trời cùng các tiện ích cao cấp.

Dù nằm ở vị trí đắc địa, khách sạn không có quyền sở hữu đất vĩnh viễn mà sử dụng đất thuê với thời hạn 60 năm, tính từ năm 2011.

Trước khi xuất hiện thông tin đổi chủ, QT Singapore đã được rao bán từ tháng 10/2025 thông qua hai đơn vị môi giới bất động sản quốc tế CBRE và JLL.

Thương vụ mới nhất đánh dấu thêm một lần chuyển nhượng của khách sạn từng nằm trong danh mục tài sản của Viva Land. Sau khi rời tay công ty này vào năm 2023, QT Singapore đã được cải tạo, thay đổi thương hiệu và ghi nhận mức giá giao dịch cao hơn đáng kể chỉ sau khoảng ba năm.