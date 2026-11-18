Liên quan vụ nam sinh 18 tuổi tử vong sau khi đi cùng bạn, Công an Nghệ An đang tìm người làm chứng, người biết việc để phục vụ điều tra.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Xâm phạm thi thể”.

Vụ việc xảy ra khoảng 5h25 ngày 9/11/2026 trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, đoạn qua thôn Tiền Tiến, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, H.X.Q (SN 2008, trú Nghệ An), sinh viên một trường cao đẳng nghề ở phường Vinh Phú, Nghệ An, mất liên lạc sau khi đi cùng Nguyễn Hồ Quang T. (SN 2007).

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 9/11, hai người di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường ven biển thì xảy ra tai nạn. Sau đó, khi Q. bất tỉnh, T. đã đưa bạn đi và thả xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.

Thi thể Q. được phát hiện dưới chân cầu Lạch Vạn vào sáng 11/11. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những người chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan cung cấp cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin xin liên hệ điều tra viên Nguyễn Hữu Hào, số điện thoại 0365.657.374.