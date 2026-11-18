Tết Dương lịch 2027, người lao động có thể được nghỉ tối đa 3 ngày liên tục (1-3/1), đồng thời được hưởng ít nhất 300% lương nếu đi làm vào ngày lễ.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027 kéo dài 3 ngày từ 01/01/2027- 03/01/2027 cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức và người lao động như sau:

* Khu vực công

Theo Điều 1 Quyết định 188/1999/QĐ-TTg, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Ngày 01/01/2027 rơi vào thứ Sáu. Trong khi đó, theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 01 ngày vào Tết Dương lịch (01/01).

Do ngày 01/01/2027 nằm ngay trước hai ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy và Chủ nhật nên kỳ nghỉ kéo dài 03 ngày liên tục, từ:

- Thứ Sáu, ngày 01/01/2027: Nghỉ Tết Dương lịch, hưởng nguyên lương.

- Thứ Bảy, ngày 02/01/2027: Nghỉ hằng tuần.

- Chủ nhật, ngày 03/01/2027: Nghỉ hằng tuần.

* Khu vực tư nhân

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 01 ngày vào Tết Dương lịch (01/01) và hưởng nguyên lương. Ngày 01/01/2027 rơi vào thứ Sáu.

Doanh nghiệp căn cứ ngày nghỉ hằng tuần để xác định tổng số ngày nghỉ của người lao động, cụ thể:

- Trường hợp nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật: Được nghỉ 1 ngày là thứ Sáu 01/01/2027 (Tết Dương lịch). Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể linh hoạt hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ giống như khu vực công.

- Trường hợp nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật: Được nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Sáu 01/01/2027 đến hết Chủ nhật 03/01/2027.

Lưu ý: Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Hằng năm cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ lễ tết bao nhiêu ngày?

Căn cứ vào Điều 11 Luật Cán bộ, công chức 2025, Điều 14 Luật Viên chức 2025, Nghị quyết 28/2026/QH16 thì hằng năm, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ 12 ngày lễ tết, gồm:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 05 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch);

- Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24 tháng 11 hằng năm).

Lưu ý: Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ nêu trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Tết Dương lịch 2027 người lao động đi làm tính lương làm thêm giờ tối thiểu bao nhiêu?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, lương làm thêm giờ tối thiểu khi người lao động đi làm vào ngày nghỉ Tết Dương lịch 2027 ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.