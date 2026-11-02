TP.HCM vận động doanh nghiệp công khai thưởng Tết Đinh Mùi 2027 trong tháng 11

Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu công đoàn cơ sở vận động doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch thưởng Tết Đinh Mùi 2027, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Liên đoàn Lao động TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các cấp công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho người lao động.

Theo đó, công đoàn cơ sở được yêu cầu chủ động làm việc với doanh nghiệp, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm; đồng thời kiến nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch thưởng Tết, đặc biệt là mức thưởng và thời điểm chi trả.

Đơn vị này đặt mục tiêu phấn đấu trước ngày 30/11/2026, doanh nghiệp công khai kế hoạch thưởng. Những doanh nghiệp có điều kiện được vận động chi thưởng hoặc tạm ứng một phần từ tháng 11, tháng 12/2026 để người lao động có kinh phí mua sắm, chuẩn bị đón Tết.

Liên đoàn Lao động TP.HCM vận động doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng Tết Đinh Mùi 2027, phấn đấu trước ngày 30/11/2026.

Đối với doanh nghiệp chưa chốt mức thưởng, công đoàn cần đề nghị thông báo tiến độ và thời điểm công bố chính thức, tránh để người lao động thiếu thông tin hoặc phát sinh hiểu lầm.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở được đề nghị kiến nghị doanh nghiệp trả lương tháng 1/2027 sớm hoặc thống nhất phương án tạm ứng để người lao động có kinh phí đón Tết.

Một nội dung quan trọng khác là giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; thực hiện tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm, ngày nghỉ lễ, Tết và mức lương tối thiểu theo quy định.

LĐLĐ TP.HCM cũng yêu cầu rà soát người lao động bị nợ lương, mất việc, giảm việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động và các trường hợp khó khăn khác để đề xuất hỗ trợ dịp Tết. Những trường hợp chưa được hỗ trợ sẽ được ưu tiên, tránh trùng lặp trong cùng nội dung chăm lo.

Đối với doanh nghiệp chậm, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, có dấu hiệu ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc nguy cơ xảy ra tranh chấp, ngừng việc tập thể, công đoàn phải báo cáo ngay để phối hợp xử lý.

Theo kế hoạch, các công đoàn khu công nghiệp và tổ công tác phải gửi báo cáo sơ bộ về tình hình, danh sách cơ sở gặp khó khăn trước ngày 3/12/2026; báo cáo đợt 2 trước ngày 15/1/2027. Riêng mỗi công đoàn khu công nghiệp phải lập danh sách 2 doanh nghiệp đề nghị giám sát, gửi về LĐLĐ TP.HCM trước ngày 30/12/2026.