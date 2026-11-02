Mang valy 23 kg đến nhận tiền đền bù tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Chiều 2/11, xã Ngọc Hồi (Hà Nội) chi trả tiền bồi thường cho 32 hộ dân có đất bị thu hồi để mở rộng Quốc lộ 1A; nhiều người mang valy đến nhận hơn chục tỷ đồng.

Chiều 2/11, tại trụ sở UBND xã Ngọc Hồi (Hà Nội) diễn ra hội nghị khen thưởng các tổ chức, hộ gia đình bàn giao mặt bằng trước thời hạn, đồng thời chi trả tiền bồi thường cho 32 hộ dân thôn 591 có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

7 hộ gia đình được biểu dương, trao bằng khen vì sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã dài 3,4 km, diện tích đất thu hồi khoảng 30,1 ha. Tuyến đường được quy hoạch rộng 90 m, quy mô 16 làn xe, có vai trò kết nối khu vực phía Nam Thủ đô. Đến nay, địa phương đã bàn giao 20/30 ha mặt bằng sạch và chi trả gần 160 tỷ đồng tiền bồi thường cho người dân.

Riêng khu tập thể 591, toàn bộ 32 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Địa phương áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất K=2, đồng thời bố trí đất tái định cư ngay trên địa bàn theo nguyện vọng của các hộ. Xã đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11, sớm bàn giao đất tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, các hộ dân lần lượt hoàn tất thủ tục bằng việc ký xác nhận vào 3 loại giấy tờ gồm: biên bản bàn giao mặt bằng, biên bản nhận tiền và bảng kê chi tiền. Nhiều hộ dân được nhận khoản bồi thường lên tới hàng tỷ đồng.

Gia đình bà Ngô Thị Bích có 80 m² đất bị thu hồi, được bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng và đã chủ động bàn giao mặt bằng trước thời hạn 2 tháng.

Gia đình bà Triệu Thị Thanh Hải có 96,3 m² đất bị thu hồi, được bồi thường hơn 6,5 tỷ đồng. Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thương nhận 6,9 tỷ đồng cho diện tích hơn 96 m² đất. Để mang số tiền vừa nhận về nhà, chị đã chuẩn bị sẵn valy đựng tiền.

Anh Nguyễn Mạnh Cường đưa bố là ông Nguyễn Văn Chí đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường cho 138,6 m² đất bị thu hồi. Với gia đình có 4 nhân khẩu, số tiền được chi trả là hơn 10 tỷ đồng. Anh Cường cho biết gia đình hài lòng với phương án bồi thường của địa phương.

Theo phương án tái định cư, gia đình anh được bố trí diện tích đất tương đương phần đất bị thu hồi, với giá mua lại hơn 25 triệu đồng/m². Trong thời gian chờ nhận đất và xây dựng nhà mới, gia đình anh tạm thời thuê nhà để sinh sống.

Gia đình chị Nguyễn Thương được bồi thường 6,9 tỷ đồng cho hơn 96 m² đất bị thu hồi. Chị cũng sử dụng valy để mang tiền về.

Đáng chú ý, hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn Sơn nhận tới hơn 14,8 tỷ đồng tiền bồi thường cho hơn 200 m² đất thuộc hai căn nhà.

Đây là một trong những hộ có số tiền bồi thường lớn nhất tại đợt chi trả này.