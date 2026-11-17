Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán; nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; nghỉ lễ 30/4-1/5; nghỉ Lễ Quốc khánh, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2027.

Theo quy định hiện hành, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ tết, nghỉ lễ, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027.

Tổng số: có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 từ ngày thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng số: có 7 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027

Thời gian nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2027 từ thứ Sáu, ngày 16/4/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 18/4/2027.

Tổng số có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Lịch nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Thời gian nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động năm 2027 từ thứ Sáu, ngày 30/4/2027 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027.

Tổng số có 4 ngày liên tục (đối với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần).

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2027

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2027 từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Tổng số có 4 ngày liên tục (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2027

Thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2027: Thứ Tư, ngày 24/11/2027.

Tổng số: 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đề xuất nghỉ Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 từ năm 2027

Trả lời ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết đang đề xuất ngày 27/7 (ngày Thương binh - liệt sĩ) bổ sung vào danh sách ngày nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương từ năm 2027. Nếu được bổ sung, đây sẽ là kỳ nghỉ thứ 7 trong năm 2927.

Cụ thể, tiếp thu, giải trình đại biểu Quốc hội về dự án Luật bổ sung sửa đổi một số điều của Bộ luật Lao động, liên quan đến các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hằng năm, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Dự thảo luật thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào Bộ luật Lao động quy định Ngày thương binh liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương áp dụng kể từ năm 2027.

Việc nghỉ ngày 27/7 hằng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với đất nước, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc./.



