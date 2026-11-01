Cựu cán bộ nông nghiệp khởi nghiệp bán thuốc thú y, sau 30 năm gây dựng doanh nghiệp bất động sản trăm nghìn tỷ

Trước khi tên tuổi gắn với hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn, ông Bùi Thành Nhơn từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thú y.

Từ cán bộ nông nghiệp đến doanh nhân ngành thuốc thú y

Sinh năm 1958 tại Đồng Tháp, ông Bùi Thành Nhơn tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi – thú y, sau đó hoàn thành chương trình Executive MBA HSB – Tuck tại Đại học Dartmouth, Mỹ.

Ít ai biết trước khi bước vào kinh doanh, ông Nhơn từng có hơn một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Giai đoạn 1981–1983, ông công tác tại Phòng Nông nghiệp thuộc UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM. Từ năm 1983 đến 1992, ông tiếp tục làm việc tại Công ty Vật tư Chăn nuôi Thú y cấp I.

Bước ngoặt đến năm 1992 khi ông Nhơn quyết định ra riêng, thành lập Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn, tiền thân của NovaGroup ngày nay. Công ty Thành Nhơn (vốn 400 triệu đồng) ban đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm phục vụ thủy sản. Doanh nghiệp đồng thời tham gia xây dựng biệt thự cho thuê.

Trong suốt giai đoạn 1992–2007, ông Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn.

Sau 15 năm phát triển, năm 2007 đánh dấu bước ngoặt lớn khi hệ thống doanh nghiệp được tái cấu trúc thành hai mảng riêng biệt: Anova Corporation tiếp tục tập trung vào nông nghiệp, trong khi Novaland Group phát triển lĩnh vực bất động sản.

Từ đây, tên tuổi Bùi Thành Nhơn bắt đầu gắn chặt với thị trường địa ốc. Năm 2009, Novaland giới thiệu dự án bất động sản đầu tiên là Sunrise City tại khu Nam TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD, gồm 12 tòa tháp trải dài trên trục Nguyễn Hữu Thọ. Đây được xem là một trong những dự án đặt nền móng cho thương hiệu Novaland trên thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM.

Những năm sau đó, Novaland liên tục mở rộng danh mục dự án. Từ phân khúc căn hộ tại TP.HCM, doanh nghiệp từng bước tiến sang các khu đô thị quy mô lớn và bất động sản nghỉ dưỡng với những cái tên như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, cùng hàng loạt dự án tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Sau gần một thập kỷ mở rộng trong lĩnh vực địa ốc, ngày 28/12/2016, cổ phiếu Novaland chính thức giao dịch trên HoSE với mã NVL.

Gần hai thập kỷ ở vị trí Chủ tịch Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Novaland trong thời gian dài, từ năm 2007 đến tháng 1/2022. Đầu năm 2022, ông rời ghế Chủ tịch nhưng tiếp tục là thành viên HĐQT trong một thời gian ngắn trước khi rút khỏi HĐQT vào tháng 4 cùng năm.

Đến tháng 2/2023, trong bối cảnh Novaland bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh, ông Nhơn trở lại HĐQT và được bầu làm Chủ tịch từ ngày 3/2/2023.

Ở lần trở lại này, nhiệm vụ chính của ông tập trung vào quản trị chiến lược, tổ chức và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Đến ngày 23/4/2026, ông Bùi Thành Nhơn chính thức rời vị trí Chủ tịch Novaland. Người kế nhiệm là con trai ông, Bùi Cao Nhật Quân.

Dù không còn trực tiếp giữ ghế Chủ tịch, dấu ấn của ông Bùi Thành Nhơn vẫn gắn chặt với quá trình hình thành và phát triển của Novaland, từ một nhánh kinh doanh được tách ra khỏi doanh nghiệp thuốc thú y năm 2007 trở thành một trong những thương hiệu bất động sản lớn trên thị trường.

Ngoài ra, nhiều thành viên trong gia đình ông Nhơn và các pháp nhân có liên quan cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phần doanh nghiệp. Trong thông báo mới nhất, nhóm cổ đông thuộc gia đình ông Bùi Thành Nhơn và các bên liên quan hiện nắm hơn 976,37 triệu cổ phiếu NVL, tương đương khoảng 40,62% vốn Novaland.

Quá trình mở rộng mạnh trong những năm sau niêm yết đã đưa Novaland từ một nhà phát triển bất động sản tập trung tại TP.HCM trở thành doanh nghiệp sở hữu danh mục dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Đến cuối quý 3/2026, quy mô Novaland đã lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Novaland đạt gần 258.815 tỷ đồng, tăng gần 8.907 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 157.246 tỷ đồng, chiếm phần lớn cơ cấu tài sản ngắn hạn.

Ở phía nguồn vốn, Novaland ghi nhận vốn chủ sở hữu hơn 66.329 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức gần 58.893 tỷ đồng cuối năm 2025. Tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm ở mức khoảng 192.486 tỷ đồng.

Danh mục dự án của Novaland cũng mở rộng mạnh về quy mô. NovaWorld Ho Tram có quy mô khoảng 1.000 ha, trong khi NovaWorld Phan Thiet và Aqua City là những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng của tập đoàn.