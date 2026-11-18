Lộ trình xử lý 4 tòa HH tại Linh Đàm được chia thành hai giai đoạn chính: Hoàn thành di dời cư dân thuộc diện phải di dời trước cuối năm 2027 và hoàn tất các nhiệm vụ phá dỡ, hoàn trả công năng, cải tạo, chỉnh trang công trình trước cuối năm 2028.

Ngày 17/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6301/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 công trình, dự án trên địa bàn.

Danh sách này gồm CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh); CT5 Tân Triều và khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3, VP5, VP6 và các tòa HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Đối với 4 tòa HH1, HH2, HH3 và HH4 tại phường Hoàng Liệt đã đặt ra lộ trình xử lý với các mốc thời gian cụ thể, trong đó yêu cầu hoàn thành việc di dời cư dân khỏi những căn hộ thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31/12/2027.

Cụ thể, theo kế hoạch, trước ngày 31/12/2027, cơ quan chức năng phải hoàn thành việc di dời người dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 4 tòa nhà này.

Sau khi hoàn tất việc di dời, các nhiệm vụ xử lý vi phạm tại công trình sẽ tiếp tục được triển khai. Trước ngày 31/12/2028, các tòa nhà phải hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế và diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện; đồng thời thực hiện cải tạo, chỉnh trang công trình.

Cũng trước thời hạn 31/12/2028, cơ quan chức năng phải xác nhận hiện trạng thực tế công trình, xác định phần công trình được tồn tại có điều kiện.

Đối với quyền lợi pháp lý của người dân, kế hoạch quy định việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, nhà ở thuộc hoặc không thuộc trường hợp phải di dời theo quy định. Nhiệm vụ này dự kiến triển khai từ quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028.

Như vậy, lộ trình xử lý 4 tòa HH tại Linh Đàm được chia thành hai giai đoạn chính: hoàn thành di dời cư dân thuộc diện phải di dời trước cuối năm 2027 và hoàn tất các nhiệm vụ phá dỡ, hoàn trả công năng, cải tạo, chỉnh trang công trình trước cuối năm 2028.