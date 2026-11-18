Chiều 18/11, một ngày sau khi xảy ra vụ dùng súng bắn người tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, TP Đồng Nai), khu vực trụ sở doanh nghiệp này được bảo vệ nghiêm ngặt. Cổng công ty đóng kín, lực lượng bảo vệ kiểm soát người ra vào.

Ngày 18/11, đại diện UBND xã Định Quán, TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà khiến ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc công ty bị thương nặng, nghi do bị bắn gục tại phòng làm việc.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, nơi xảy ra vụ việc giám đốc công ty bị bắn trọng thương. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong vào chiều cùng ngày, khu vực trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán) được bảo vệ nghiêm ngặt. Cổng công ty đóng kín, lực lượng bảo vệ kiểm soát người ra vào, không để người dân tập trung đông trước trụ sở.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân sống gần khu vực hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, họ không nghe tiếng súng hay âm thanh nào bất thường nào. Chỉ đến khi thấy lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở công ty, người dân mới biết bên trong xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Ông Xoan (65 tuổi, ngụ ấp Ngọc Định, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho biết, nhà ông cách trụ sở công ty khoảng 300 m. Tuy nhiên, chiều 17/11, ông không nghe thấy bất kỳ tiếng súng nào.

Khu vực xung quanh Công ty Lâm nghiệp La Ngà vắng người sau khi lực lượng chức năng triển khai công tác bảo vệ hiện trường. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông Xoan, khoảng 15h cùng ngày, ông thấy lực lượng công an xuất hiện rất đông tại trụ sở công ty, bên ngoài cũng có nhiều người dân tập trung theo dõi. Tuy nhiên, lúc đó ông chưa biết chuyện gì xảy ra bên trong.

Ông Xoan cho biết thêm, ông chỉ nghe người dân xung quanh bàn tán về khả năng vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin truyền miệng, ông không nắm rõ thực hư.

Ông Cường được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: CTV)

Một người dân khác sống bên cạnh trụ sở công ty cũng cho biết, chiều 17/11, dù ở nhà và cách khu vực xảy ra vụ việc không xa, người này xác nhận không nghe thấy tiếng súng hay âm thanh nào bất thường.

“Chiều hôm qua tôi ở nhà nhưng không nghe thấy gì cả. Nhà tôi sát bên mà cũng không nghe được tiếng động nào. Nếu có tiếng súng nổ lớn thì chắc chắn tôi phải biết. Tôi nghi có thể người ta sử dụng súng tự chế nên tiếng nổ nhỏ, không nghe thấy từ bên ngoài”, người này kể.

Theo nhân chứng này, khoảng 15h30 cùng ngày 17/11, khi thấy công an xuất hiện đông, nhiều người dân tập trung bên ngoài trụ sở công ty, người này mới biết có chuyện xảy ra.

“Đến khuya, lực lượng công an vẫn còn ở hiện trường, tôi chỉ nghe nói ông Cường đang trong tình trạng hôn mê. Thực sự tôi rất bất ngờ trước sự việc này. Ông Cường làm giám đốc ở đây đã lâu, tôi cũng có nghe tên nhưng không tiếp xúc bao giờ”, người dân này cho biết.

"Tôi nghĩ có thể là súng tự chế chứ không phải súng quân dụng nên tiếng nổ nhỏ, người dân ở bên ngoài không nghe thấy. Lúc tôi chạy ra thì thấy công an rất đông. Người dân cũng tập trung bên ngoài trụ sở công ty, nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đến khoảng 17h cùng ngày, tôi mới nghe thông tin về vụ việc nên rất bất ngờ", ông Xoan kể.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 17/11, đồng nghiệp nghe tiếng súng nổ tại phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà. Khi vào kiểm tra, đồng nghiệp phát hiện ông Cường nằm gục trong phòng làm việc, vùng đầu chảy nhiều máu, nghi bị bắn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai điều tra, làm rõ.