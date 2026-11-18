Đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026, Hệ thống Nhà thuốc Long Châu đẩy mạnh kết nối chuyên môn y khoa, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia đầu ngành thần kinh học trong nước và quốc tế.

‏Hoạt động tiếp tục là nỗ lực của đơn vị nhằm đưa thông tin chuyên môn chính xác, các tiến bộ y khoa đến gần hơn với thực tiễn chăm sóc người bệnh ‏‏Parkinson, sa sút trí tuệ, đột quỵ…‏‏, hướng đến nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân tại Việt Nam.‏

‏Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026 diễn ra tại Đồng Tháp do Hội Thần kinh học khu vực Đồng Tháp - Mekong chủ trì, phối hợp cùng Hội Thần kinh học Việt Nam, Hội Đột quỵ Việt Nam và Hội Đau TP.HCM tổ chức. ‏

‏Chương trình quy tụ khoảng 1.000 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế đến từ nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong nước và quốc tế, cùng cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý thần kinh. Các nội dung trọng tâm bao gồm đột quỵ, sa sút trí tuệ, Parkinson, động kinh, đau thần kinh, bệnh thần kinh ngoại biên, can thiệp thần kinh và phục hồi chức năng.‏

‏Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026. Ảnh: Ngô Lộc

‏Gánh nặng bệnh lý thần kinh: Thách thức không dừng lại ở điều trị‏

‏Các chuyên gia y tế nhận định, đột quỵ, sa sút trí tuệ, Parkinson, động kinh hay các bệnh lý thần kinh ngoại biên là những vấn đề sức khỏe có ảnh hưởng sâu rộng đến người bệnh, gia đình và toàn xã hội. Nhiều bệnh lý có thể để lại di chứng kéo dài, làm suy giảm khả năng vận động, nhận thức, giao tiếp và sinh hoạt độc lập. Hành trình điều trị thường không kết thúc sau một lần thăm khám mà đòi hỏi sự theo dõi, sử dụng thuốc, phục hồi chức năng và chăm sóc liên tục.‏

‏Theo ước tính từ nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD), riêng trong năm 2021, Việt Nam ghi nhận khoảng 166.954 ca tử vong do đột quỵ. Tỷ suất mắc mới chuẩn hóa theo tuổi đạt hơn 203 ca trên 100.000 dân. Trong khi đó, các bệnh lý gây sa sút trí tuệ cũng đặt ra thách thức lớn về chăm sóc dài hạn, đặc biệt với người cao tuổi.‏

‏Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026 quy tụ gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế. Ảnh: Ngô Lộc

‏Thực tế này cho thấy, bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế, việc bảo đảm người bệnh được tiếp cận thông tin y khoa chính xác, sử dụng thuốc đúng chỉ định và duy trì quá trình điều trị cũng đóng vai trò quan trọng. Chăm sóc người bệnh vì thế cần sự phối hợp của nhiều lực lượng trong hệ thống y tế, từ bác sĩ, dược sĩ đến các đơn vị cung ứng thuốc và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.‏

‏TS.BS Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam‏‏ nhấn mạnh, các bệnh lý thần kinh đặt ra nhiều thách ‏‏thức‏‏,‏‏ không ch‏‏ỉ ở giai đoạn chẩn đoán và điều trị ban đầu mà còn trong quá trình theo dõi, quản lý và phục hồi lâu dài. Vì vậy, những diễn đàn khoa học như Hội nghị Thần kinh Quốc tế 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các chuyên gia, cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Chuyên gia kỳ vọng những giá trị chuyên môn từ hội nghị sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.‏

‏TS.BS Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam. Ảnh: Ngô Lộc

‏Kết nối chuyên môn, tăng cường năng lực chăm sóc của nhà thuốc cộng đồng‏

‏Sự đồng hành của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tại Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của điểm chạm y tế‏‏‏‏, gần gũi trong cộng đồng, chung tay giảm thiểu gánh nặng bệnh thần kinh và đột quỵ. ‏

‏Đại diện đơn vị chia sẻ: ‏‏"Chúng tôi xác định trách nhiệm của mình không chỉ đưa thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần hơn với người dân, mà còn nâng cao năng lực của đội ngũ trực tiếp chăm sóc khách hàng tại nhà thuốc. Dược sĩ là đóng vai trò quan trọng trong hành trình điều trị, hỗ trợ bệnh nhân về thông tin y khoa, cách sử dụng thuốc đúng chỉ định, cũng như đồng hành đảm bảo tuân thủ điều trị. Thông qua việc đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026, Long Châu khẳng định tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn của đội ngũ tuyến đầu, tạo nền tảng vững chắc để chăm sóc cộng đồng tốt hơn, vì một Việt Nam khỏe mạnh."‏

‏Đội ngũ dược sĩ đồng hành bền bỉ cùng người dân xuyên suốt hành trình điều trị. Ảnh: Hoàng Khánh

‏Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 22.000 dược sĩ trên toàn quốc cùng nền tảng công nghệ, Long Châu có lợi thế tiếp cận và đồng hành chăm sóc sức khoẻ liên tục, bền vững cùng người dân tại nhiều địa phương. Trong đó, đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc giữ là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp tiếp xúc, tư vấn và hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng thuốc, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và tuân thủ điều trị.‏

‏Đặc biệt, đối với các bệnh lý thần kinh, người bệnh thường phải sử dụng thuốc trong thời gian dài, phối hợp nhiều loại thuốc và tái khám định kỳ. Quá trình này đòi hỏi dược sĩ không chỉ nắm vững kiến thức về sản phẩm, mà còn cần hiểu rõ các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, những lưu ý trong quá trình điều trị và tầm quan trọng của việc tuân thủ chỉ định từ bác sĩ.‏

‏Long Châu đẩy mạnh hợp lực với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới, đưa các loại thuốc điều trị bệnh hiếm, thuốc thế hệ mới về Việt Nam. Ảnh: Ngô Lộc

‏Trước yêu cầu đó, Long Châu chú trọng xây dựng đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo thường xuyên và liên tục. Đồng thời, đơn vị tích cực thúc đẩy kết nối với cộng đồng chuyên gia, tham gia các hoạt động khoa học và hội nghị chuyên ngành, tạo điều kiện để đội ngũ cập nhật kiến thức, tiếp cận những tiến bộ y khoa thế giới, nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng.‏

‏Tiếp tục mở lối tiếp cận tiến bộ y khoa thế giới về bệnh hiếm, bệnh lý thần kinh cho người Việt‏

‏Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026, các chuyên gia nhấn mạnh khả năng tiếp cận thuốc, phương pháp điều trị hiện đại là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý thần kinh. Đặc biệt, việc duy trì thuốc theo đúng chỉ định giúp kiểm soát bệnh tốt hơn, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ gián đoạn điều trị. Với các bệnh hiếm gặp, bệnh nặng có hành trình điều trị nhiều thử thách, các yêu cầu này càng cấp thiết. ‏

‏Đồng hành cùng hội nghị, Long Châu đồng thời hé lộ kế hoạch đưa thuốc hiếm điều trị các bệnh thần kinh vận động từ châu Âu đến gần hơn với người bệnh Việt Nam. Đây tiếp tục là bước tiến trên hành trình mở rộng khả năng tiếp cận các thuốc phát minh, thuốc thế hệ mới, thuốc điều trị bệnh hiếm và các bệnh lý phức tạp cho người bệnh trong nước. ‏

‏Trước đó, vào tháng 8, đơn vị tiên phong giới thiệu đột phá điều trị u xơ thần kinh loại 1 dạng búi có triệu chứng, không thể phẫu thuật - bệnh di truyền hiếm gặp, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và có tỷ lệ hiện mắc khoảng 1/3.000 người trên thế giới, trong đó có trẻ em. Qua đó, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường sớm tiếp cận giải pháp thế hệ mới được giới y khoa đánh giá cao này. ‏

‏Long Châu hé lộ kế hoạch đưa thuốc hiếm điều trị bệnh thần kinh vận động đến Việt Nam, gia tăng khả năng tiếp cận cho bệnh nhân trong nước. Ảnh: Hoàng Khánh

‏Đại diện Long Châu cho biết, việc đưa các giải pháp mới về Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay cùng ngành Y tế gia tăng cơ hội điều trị, đẩy lùi bệnh hiếm trong cộng đồng; hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ. ‏

‏Chuyên gia y tế phân tích, trước bối cảnh người dân Việt Nam chỉ đang tiếp cận khoảng 9% trong khoảng 460 thuốc phát minh trên thế giới - thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia, điều này không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị theo hướng bền vững, mà còn góp phần giảm gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình. Quan trọng hơn, việc được chăm sóc trong môi trường quen thuộc còn giúp cải thiện tinh thần và chất lượng sống của bệnh nhân.‏

‏Trên hành trình đẩy lùi gánh nặng bệnh lý thần kinh, bệnh mạn tính trong cộng đồng, Long Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức y tế, hội chuyên ngành, đội ngũ chuyên gia nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Đồng thời, hệ thống đẩy mạnh hợp lực cùng các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu thế giới giúp người dân tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng. ‏