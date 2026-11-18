Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông mang theo còng số 8 khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.Q. (SN 1983) về hành vi “Đưa công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Người đàn ông làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 31/10/2026, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện ông Q. là hành khách trên chuyến bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, mang theo còng số 8 trong hành lý xách tay.

Qua làm việc, ông Q. khai mua chiếc còng số 8 này trên mạng xã hội từ năm 2022 với mục đích dùng để khóa cửa vườn tại tỉnh Đắk Lắk. Ông Q. không xuất trình được giấy phép hay giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến vật phẩm này.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt ông Q. số tiền 12,5 triệu đồng, thu giữ tang vật vi phạm.

Công an khuyến cáo hành khách chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hàng không, kiểm tra kỹ hành lý trước khi làm thủ tục tại sân bay, không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trôi nổi trên mạng xã hội.

Mọi hành vi mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm vào khu vực hạn chế hoặc lên tàu bay đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.