Đây là đường hầm dẫn nước quan trọng trong dự án thủy điện ở miền Trung Việt Nam.

Nằm giữa địa hình núi cao, dốc lớn và thung lũng hẹp ở khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng, Thủy điện Sông Bung 2 sở hữu tuyến hầm dẫn nước dài hơn 9 km.

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đường hầm dẫn nước của Thủy điện Sông Bung 2 có chiều dài khoảng 9,3 km. Đây là hạng mục quan trọng trong tuyến năng lượng, đưa nước từ hồ chứa qua hệ thống công trình dẫn nước đến nhà máy để vận hành các tổ máy phát điện.

Quy mô của tuyến hầm trở nên đáng chú ý hơn khi xét đến điều kiện thi công. Theo thông tin từ EVN, khoảng 6 km đường hầm không có ngách thi công. Đường kính hầm nhỏ, nếu áp dụng phương pháp khoan nổ mìn thông thường sẽ gặp khó khăn trong việc bảo đảm an toàn.

Ngách thi công là những đường hầm phụ được mở từ bên ngoài hoặc từ tuyến hầm chính, giúp nhà thầu tiếp cận nhiều vị trí khác nhau. Nhờ đó, công trường có thể tổ chức đào từ nhiều hướng, thay vì chỉ thi công từ hai đầu tuyến. Khi không có ngách phụ, việc đưa người, thiết bị và vật liệu vào bên trong cũng như vận chuyển đất đá đào ra ngoài đều trở nên phức tạp hơn.

Với Sông Bung 2, việc thiếu các điểm tiếp cận trung gian khiến công tác tổ chức thi công phải tính toán kỹ lưỡng. Đường hầm lại đi qua khu vực có địa hình và địa chất phức tạp, nhiều đoạn xuất hiện đứt gãy, sạt trượt và nước ngầm.

Theo Tạp chí Năng lượng Việt Nam, tuyến hầm dẫn nước dài khoảng 9.299 m là đường găng chính của dự án. Riêng hai mũi thi công số 3 và 4, với tổng chiều dài khoảng 3.700 m, đã mất khoảng 3 năm mới hoàn thành việc thông hầm do phải xử lý các đoạn địa chất phức tạp, có nguy cơ đứt gãy và sạt trượt.

Từ năm 2013, EVN và đơn vị tư vấn thiết kế từng tính đến phương án sử dụng máy đào hầm TBM của Đức. Theo Ban Quản lý dự án, công nghệ này được kỳ vọng giúp tăng mức độ an toàn và rút ngắn khoảng 8 tháng thi công. Nếu được chấp thuận, phương án còn có thể giúp dự án hưởng lợi khoảng 238 tỷ đồng nhờ phát điện sớm.

Trong quá trình triển khai, các nhà thầu phải tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ. Ghi nhận tại công trường đầu năm 2013, hơn 1.500 cán bộ, công nhân làm việc, nhiều hạng mục được tổ chức theo ba ca. Riêng hoạt động đào hầm được đặt mục tiêu đạt 120-150 m mỗi tháng; mỗi chu kỳ khoan kéo dài khoảng 10-12 giờ phải đào được ít nhất 5 m.

Tuyến hầm dài hơn 9 km là một phần của tổ hợp công trình thủy điện được xây dựng trên sông Bung, thuộc hệ thống bậc thang thủy điện Vu Gia - Thu Bồn. Nhà máy có công suất lắp đặt 100 MW, gồm hai tổ máy, sản lượng điện bình quân thiết kế khoảng 425,5 triệu kWh mỗi năm.

Ngoài đường hầm dẫn nước, công trình còn có đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, tháp điều áp, bể áp lực và đường ống áp lực. Hồ chứa có dung tích khoảng 94,3 triệu m³, mực nước dâng bình thường ở cao trình 605 m. Khi đi vào hoạt động, nhà máy bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tham gia điều tiết nước phục vụ khu vực hạ du.

Dự án được khởi công từ tháng 11/2010, ngăn sông vào tháng 12/2012. Quá trình xây dựng gặp thêm trở ngại khi sự cố xảy ra tại hầm dẫn dòng vào tháng 9/2016, khiến cửa van bị bục trong đợt mưa lũ, làm nước tràn về hạ lưu và khiến hai công nhân mất tích. Đây là sự cố ở hạng mục hầm dẫn dòng, khác với tuyến hầm dẫn nước dài hơn 9 km.

Sau khi khắc phục sự cố và hoàn thiện các hạng mục liên quan, hồ chứa được tích nước trở lại vào tháng 11/2018. Thủy điện Sông Bung 2 chính thức đi vào vận hành, bổ sung nguồn điện cho khu vực miền Trung.

Hiện công trình nằm trên địa bàn xã La Êê, thành phố Đà Nẵng. Với tuyến hầm dẫn nước dài hơn 9 km, trong đó có khoảng 6 km không có ngách thi công, Sông Bung 2 là một ví dụ điển hình về những thách thức kỹ thuật khi xây dựng công trình thủy điện đường dẫn giữa địa hình núi cao, địa chất phức tạp.