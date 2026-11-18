Vietnam Airlines chuẩn bị mở thêm đường bay đến một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ lớn của Trung Quốc, trong bối cảnh lượng khách từ thị trường tỷ dân đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh.

Thêm điểm đến thứ tư tại Trung Quốc, chỉ mất 3 giờ bay từ Hà Nội



Từ ngày 22/11/2026, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu bằng máy bay Airbus A321, với thời gian bay khoảng 3 giờ và tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật.

Đây là điểm đến thứ tư tại Trung Quốc được Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng, sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Với việc bổ sung Hàng Châu, hãng nâng tổng số đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với 4 thành phố của Trung Quốc lên 7 đường bay.

Là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Hàng Châu được biết đến với cảnh quan Tây Hồ, trà Long Tỉnh và nét văn hóa đặc trưng vùng Giang Nam. Thành phố này đồng thời là một trung tâm kinh tế, công nghệ và thương mại điện tử quan trọng của Trung Quốc.

Từ ngày 22/11/2026, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu bằng máy bay Airbus A321. (Ảnh: VNA)

Đường bay mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu du lịch, công tác, gặp gỡ đối tác và khảo sát thị trường giữa hai nước. Từ Hàng Châu, hành khách cũng có thể kết hợp hành trình đến Thượng Hải và các đô thị thuộc vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Việc mở thêm đường bay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 4,4 triệu lượt khách Trung Quốc. Quy mô thị trường cùng nhu cầu đi lại phục vụ thương mại, đầu tư đang tạo thêm dư địa để các hãng hàng không mở rộng kết nối và phát triển nguồn khách hai chiều.

Xúc tiến hợp tác 20 triệu USD, đưa AI và dữ liệu lớn vào kinh doanh hàng không

Song song với kế hoạch mở rộng mạng bay, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm phát triển thị trường và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh.

Ngày 17/11, tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vùng Vịnh lớn, Trung Quốc diễn ra ở Thâm Quyến, Vietnam Airlines đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited (Meiya). Tổng giá trị hợp tác ước tính đạt 20 triệu USD trong giai đoạn 2027-2031.

Theo biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines và Meiya – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.



Các nội dung hợp tác tập trung vào tích hợp giải pháp số trong dịch vụ vé máy bay, công nghệ phân phối và bán lẻ hàng không mới; khai thác dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả xử lý giao dịch và chất lượng phục vụ.

Hai bên cũng hướng tới kết nối các nền tảng đặt vé máy bay, khách sạn và quản lý chuyến đi công tác, qua đó giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ quốc tế thuận tiện hơn.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho biết hãng xác định trách nhiệm kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế, tạo thuận lợi cho du lịch, đầu tư và giao thương. Theo ông, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước cần hướng tới những lĩnh vực cụ thể, cùng đầu tư phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với Meiya, Vietnam Airlines đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, tăng năng suất, cải thiện chất lượng phục vụ và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

(Ảnh: VNA)

Tổng giá trị các thỏa thuận hợp tác tại Trung Quốc ước tính hàng chục triệu USD

Thỏa thuận với Meiya nối tiếp chuỗi hoạt động xúc tiến hợp tác của Vietnam Airlines tại thị trường Trung Quốc. Trước đó, hãng đã ký nhiều biên bản ghi nhớ với các đối tác tại đây, có tổng giá trị ước tính 50 triệu USD trong giai đoạn 2026-2030.

Trong lĩnh vực hành khách, thỏa thuận với Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd tập trung phát triển nguồn khách hai chiều. Ở mảng hàng hóa, hợp tác với Shanghai Wan Jun Aviation Service Co., Ltd hướng tới mở rộng mạng lưới bán hàng, chia sẻ tải cung ứng và nâng cao hiệu quả vận chuyển quốc tế.

Nếu tính cả thỏa thuận mới với Meiya, tổng giá trị hợp tác ước tính của các biên bản ghi nhớ mà Vietnam Airlines xúc tiến tại Trung Quốc đạt khoảng 70 triệu USD, với các giai đoạn triển khai khác nhau. Các thỏa thuận hướng đến nhiều lĩnh vực, từ phát triển nguồn khách, vận chuyển hàng hóa đến ứng dụng công nghệ trong phân phối và cung cấp dịch vụ hàng không.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines liên tục bổ sung các điểm đến quốc tế mới, gồm Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka), Phuket (Thái Lan), Ahmedabad (Ấn Độ) và Hàng Châu (Trung Quốc), đồng thời tăng tần suất khai thác tại nhiều thị trường trọng điểm.



Việc mở rộng mạng bay song hành với phát triển quan hệ đối tác và nguồn khách được kỳ vọng giúp hãng nâng cao hiệu quả khai thác, tăng cường kết nối Việt Nam với các trung tâm kinh tế quốc tế, thúc đẩy du lịch và giao thương, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Nguồn: Vietnam Airlines