Cảnh sát PCCC Hà Nội điều động 34 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 phương tiện đến chung cư Mandarin dập đám cháy tại tầng 8, đồng thời hỗ trợ nhiều người thoát nạn an toàn.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 5h03 ngày 18/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy chữa cháy, cùng 34 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, số 13 có mặt tại hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng thiết bị bảo hộ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thoát ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng xác định vị trí đám cháy xuất phát từ phòng khách của một căn hộ tại tầng 8 và đã phá cửa, triển khai các biện pháp chữa cháy; đồng thời tổ chức hướng dẫn, đưa 03 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em thoát nạn theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Khu vực căn hộ sau khi đám cháy được dập tắt (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cả 4 người dân, gồm 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài trước đó đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.