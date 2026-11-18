Thông tin do Cục CSGT (Bộ Công an) cung cấp.

Công tác xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trên báo Tiền Phong sáng 17/11/2026, lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng để triển khai quy trình xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) hé lộ điểm mới: người vi phạm nồng độ cồn có thể được giao lại phương tiện ngay tại nơi xử lý nếu có người thân đủ điều kiện đến nhận.

Quy trình xử lý vi phạm trên môi trường điện tử

Theo mô hình ứng dụng thực tế được Cục CSGT giới thiệu, toàn bộ quy trình từ kiểm tra đến nộp phạt được số hóa nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính. Cục CSGT lấy quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn làm ví dụ về cách thức triển khai như sau:

CSGT sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn qua hơi thở, kết hợp tra cứu thông tin qua mã định danh cá nhân trên VNeID. Người vi phạm xác nhận kết quả trực tiếp, CSGT in phiếu kết quả, đồng thời dữ liệu được truyền tự động vào hệ thống. Mọi quá trình làm việc đều được ghi hình bằng camera nghiệp vụ.

Căn cứ vào dữ liệu điện tử và mức độ vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành ra quyết định xử phạt trực tiếp mà không phải lập biên bản vi phạm hành chính như trước.

Hệ thống camera giám sát ghi nhận lỗi sẽ gửi thông báo trực tiếp tới tài khoản VNeTraffic của chủ xe. Người dân có thể chọn đồng ý để nộp phạt trực tuyến và nhận biên lai điện tử, hoặc phản hồi nếu thông tin chưa chính xác để cơ quan chức năng xác minh lại.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Giao xe ngay cho người thân: Giải pháp tháo gỡ quá tải bãi giữ xe

Một trong những điểm được người dân đặc biệt quan tâm trong quy trình mới là việc giải quyết phương tiện tang vật:

Đối với các phương tiện không cần xác minh chủ sở hữu (xe chính chủ hoặc người vi phạm chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp), nếu có người thân đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trực tiếp nơi xử lý vi phạm, lực lượng CSGT sẽ tiến hành thủ tục bàn giao phương tiện ngay tại chốt.

Quy định này giúp khắc phục tình trạng ùn ứ phương tiện tại các bãi tạm giữ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi không phải loay hoay tìm cách di chuyển xe về nhà sau khi bị lập biên bản xử lý nồng độ cồn.

Toàn bộ quy trình số hóa này được định hướng triển khai đồng bộ, dựa trên việc xem xét, thông qua dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, mang lại sự công khai, minh bạch và tiết kiệm thời gian tối đa cho người dân.

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