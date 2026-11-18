Những người đủ 40 tuổi trong năm 2026 cần lưu ý quy định về thời điểm bắt buộc cấp đổi thẻ căn cước và các trường hợp được miễn đổi.

Công dân Việt Nam sinh năm 1986, đủ 40 tuổi trong năm 2026 và đang sinh sống tại Nhật Bản có thuộc trường hợp phải đổi thẻ căn cước hay không? Theo quy định của Luật Căn cước năm 2023, công dân phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 40 tuổi, kể cả trường hợp đang sinh sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, có một trường hợp được miễn đổi ở thời điểm này.

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Đủ 40 tuổi trong năm 2026 có bắt buộc đổi thẻ căn cước?

Theo Điều 21 Luật Căn cước số 26/2023/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như sau:

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Như vậy, đối với công dân sinh năm 1986, năm 2026 là thời điểm đủ 40 tuổi và thuộc độ tuổi phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước theo quy định.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người sinh năm 1986 đều phải đổi thẻ trong năm 2026.

Cụ thể, nếu thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước khi đủ 40 tuổi thì thẻ đó vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi cấp đổi tiếp theo là 60 tuổi.

Ngược lại, nếu thẻ được cấp trước khoảng thời gian 2 năm nói trên thì công dân phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 40 tuổi.

Quy định này được áp dụng theo độ tuổi và thời điểm cấp thẻ, không phụ thuộc vào việc công dân đang sinh sống tại Việt Nam hay nước ngoài.

Đang ở Nhật có phải về Việt Nam làm thủ tục đổi căn cước?

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài có được miễn đổi thẻ căn cước khi đến tuổi quy định hay không.

Theo khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước năm 2023, người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. Quy định này không đặt ra điều kiện công dân phải đang cư trú tại Việt Nam mới được cấp thẻ.

Tại phần trả lời thắc mắc của công dân ngày 1/10/2024 trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an cũng khẳng định người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được cấp thẻ căn cước.

Đáng chú ý, ngày 13/7/2026, Bộ Công an đã có trả lời về thủ tục cấp đổi thẻ căn cước đối với một công dân đang sinh sống tại Nhật Bản, có thẻ căn cước sắp hết hạn.

Theo đó, Bộ Công an cho biết công dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi theo quy định.

Tuy nhiên, đối với trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do hết hạn, công dân phải thực hiện thu nhận sinh trắc học theo quy định của Luật Căn cước năm 2023.

Bộ Công an nêu rõ: "Trường hợp công dân đang sinh sống tại Nhật Bản chưa thực hiện được thủ tục cấp đổi thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến từ nước ngoài, mà cần trực tiếp đến cơ quan quản lý căn cước tại Việt Nam để thực hiện thu nhận sinh trắc học và hoàn tất thủ tục cấp đổi thẻ căn cước".

Như vậy, đối với người sinh năm 1986 đang sinh sống tại Nhật Bản, nếu thuộc trường hợp phải cấp đổi thẻ khi đủ 40 tuổi thì hiện nay cần trực tiếp về Việt Nam để thực hiện thủ tục, không thể hoàn tất việc cấp đổi trực tuyến từ Nhật Bản.