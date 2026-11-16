Việt Nam có nơi người lái đò dùng chân chèo thuyền, xuyên 3 hang đá giữa đồng lúa, mất gần 2 giờ

Vì sao người lái đò ở nơi này lại có thể dùng chân đưa khách đi suốt hành trình gần 2 giờ?

Trên một dòng sông len giữa núi đá vôi và những cánh đồng lúa, người lái đò ngồi phía sau du khách nhưng đôi tay đôi khi gần như được "giải phóng". Thay vào đó, họ điều khiển hai mái chèo bằng chân, đưa chiếc thuyền nhỏ chầm chậm tiến về phía những cửa hang tối nằm ngay dưới chân núi.

Hành trình không kết thúc sau một đoạn ngắn. Chiếc thuyền tiếp tục xuôi theo dòng nước khoảng 3 km, lần lượt đi xuyên ba hang tự nhiên, rồi quay trở lại điểm xuất phát. Toàn bộ chuyến đi thường mất khoảng 1,5-2 giờ.

Địa điểm được nhắc tới chính là Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình, một trong những nơi nổi tiếng nhất của vùng di sản Tràng An.

Người lái đò ở Tam Cốc có thể dùng chân điều khiển mái chèo, một kỹ thuật đặc trưng khiến nhiều du khách nước ngoài bất ngờ. (Ảnh: Cinvestra Travel)

Người lái đò dùng chân chèo thuyền giữa đồng lúa

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, một trong những trải nghiệm đặc trưng ở các bến thuyền Tam Cốc và Tràng An là hình ảnh người chèo có thể điều khiển mái chèo bằng chân thay vì chỉ sử dụng tay. Những chiếc thuyền nhỏ đưa khách theo dòng nước, qua các khối núi karst và những hang động tự nhiên.

Kỹ năng này từng khiến không ít khách nước ngoài bất ngờ. VnExpress ghi nhận một du khách Canada tỏ ra thích thú khi lần đầu chứng kiến người phụ nữ ngồi phía sau dùng hai chân điều khiển mái chèo tại Tam Cốc. Những người chèo khác trong khu vực cũng có thể sử dụng cách tương tự.

Thuyền đưa du khách theo dòng Ngô Đồng, len giữa những cánh đồng lúa và các khối núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình. (Ảnh: Vietnam Beauty)

Việc dùng chân không có nghĩa người chèo hoàn toàn không sử dụng tay trong cả chuyến đi. Tùy điều kiện, họ có thể thay đổi cách chèo. Dân Trí từng dẫn ý kiến cho biết kỹ thuật này giúp giảm áp lực lên lưng và cánh tay trong những hành trình kéo dài hàng kilomet.

Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng việc điều khiển một chiếc thuyền nhỏ bằng chân đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và phối hợp khá tốt, đặc biệt khi thuyền phải đi vào những đoạn hang thấp, hẹp và thiếu ánh sáng.

Và kỹ năng chèo đặc biệt mới chỉ là một phần của trải nghiệm.

Chiếc thuyền đi xuyên 3 hang đá trong gần 2 giờ

Tên gọi Tam Cốc có nghĩa là "ba hang", gồm Hang Cả, Hang Hai và Hang Ba.

Theo thông tin du lịch Ninh Bình, tuyến thuyền trên sông Ngô Đồng dài khoảng 3 km. Từ bến, du khách được đưa theo dòng sông rồi lần lượt xuyên qua cả ba hang trước khi quay trở lại.

Trong đó, Hang Cả là hang đầu tiên và cũng dài nhất. Sau khi thuyền rời khoảng đồng ruộng mở, cửa hang xuất hiện ngay dưới chân khối núi đá vôi. Ánh sáng giảm dần khi thuyền đi sâu vào trong, nhiệt độ cũng trở nên mát hơn.

Ra khỏi Hang Cả, thuyền tiếp tục tới Hang Hai rồi Hang Ba. Mỗi đoạn hang có hình dạng khác nhau, với vách đá và nhũ đá nằm gần mặt nước.

Tuyến Tam Cốc đưa khách lần lượt xuyên qua Hang Cả, Hang Hai và Hang Ba trước khi quay trở lại bến. (Ảnh: Sovaba)

Tính cả hành trình đi và trở lại bến, chuyến tham quan thường kéo dài khoảng 90-120 phút, tùy điều kiện dòng nước và tốc độ di chuyển.

Điều làm tuyến Tam Cốc khác với nhiều hành trình đi thuyền khác là dòng Ngô Đồng không chỉ nằm giữa núi. Ở nhiều đoạn, con sông chạy xuyên qua những cánh đồng lúa, trong khi các khối đá vôi dựng đứng xuất hiện ngay phía sau.

Vì thế cảnh quan thay đổi liên tục: lúc thuyền đi giữa đồng rộng, lúc áp sát vách núi, rồi bất ngờ chìm vào bóng tối của hang động.

Có một thời điểm cánh đồng hai bên sông chuyển sang màu vàng

Nếu muốn nhìn thấy hình ảnh nổi tiếng nhất của Tam Cốc, thời điểm chuyến đi cũng khá quan trọng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 là lúc những cánh đồng lúa quanh Tam Cốc bước vào mùa chín. Sông Ngô Đồng khi ấy uốn qua những khoảng ruộng vàng, trong khi thuyền nối nhau chạy giữa núi đá vôi.

Đây cũng là lý do nhiều ảnh về Tam Cốc được chụp từ trên cao vào thời điểm này. Từ khu vực Hang Múa, dòng sông hiện rõ như một dải nước uốn cong giữa cánh đồng.

Vào mùa lúa chín, dòng Ngô Đồng uốn giữa những thửa ruộng vàng, tạo nên một trong những góc cảnh quan nổi tiếng nhất Tam Cốc. (Ảnh: Vietnam Beauty)

Tuy nhiên, mùa lúa chín thường chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và thời điểm thu hoạch có thể thay đổi theo từng năm. Du khách đi với mục tiêu săn đồng vàng nên kiểm tra tình hình lúa trước chuyến đi.

Ngoài mùa lúa, Tam Cốc vẫn có thể tham quan quanh năm. Khoảng tháng 4-6 được Cục Du lịch Quốc gia gợi ý là một trong những giai đoạn thuận lợi, trong khi mùa thu có thời tiết mát và trời thường quang hơn.

Đi Tam Cốc thế nào, nên ngồi thuyền lúc mấy giờ?

Tam Cốc cách Hà Nội khoảng 100 km. Du khách có thể đi ôtô cá nhân, xe khách, limousine hoặc tàu hỏa tới Ninh Bình. Thời gian di chuyển bằng đường bộ thường khoảng 2 giờ trong điều kiện giao thông thuận lợi.

Từ khu vực trung tâm Ninh Bình đến bến thuyền Tam Cốc khoảng 7 km.

Nếu đi vào mùa hè, nên chọn chuyến thuyền buổi sáng sớm hoặc sau khoảng 15h để hạn chế nắng gắt giữa trưa. Ánh sáng vào hai khoảng thời gian này cũng dễ chịu hơn cho việc chụp ảnh.

Chùa Bích Động là điểm tham quan có thể kết hợp sau chuyến đi thuyền, nổi bật với kiến trúc nằm tựa vào núi đá. (Ảnh: Ohdidi Travel)

Do phải ngồi trên thuyền gần 2 giờ, du khách nên chuẩn bị mũ, nước uống và kem chống nắng. Vào ngày nắng mạnh, phần lớn tuyến sông giữa đồng khá ít bóng râm.

Giá vé cũng nên được kiểm tra lại tại thời điểm đi. Thông tin du lịch Ninh Bình cập nhật năm 2026 ghi nhận gói tham quan và đi thuyền Tam Cốc khoảng 250.000 đồng/người lớn, song mức giá và quy định thuyền có thể thay đổi nên khách nên kiểm tra trước chuyến đi.

Có thể kết hợp những đâu trong một ngày?

Sau khi kết thúc hành trình gần 2 giờ trên sông Ngô Đồng, du khách có thể ghé chùa Bích Động, cách khu vực bến Tam Cốc khoảng 2 km. Quần thể chùa gồm chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng, được bố trí men theo sườn núi.

Một lựa chọn khác là Hang Múa, cách Tam Cốc khoảng vài kilomet. Khác với trải nghiệm nhìn cảnh từ dưới mặt nước, nơi này cho phép du khách leo gần 500 bậc đá để quan sát sông, đồng lúa và các khối núi từ trên cao.

Từ Hang Múa, du khách có thể nhìn toàn cảnh dòng sông, ruộng lúa và những dãy núi đá vôi bao quanh Tam Cốc. (Ảnh: MIA)

Nếu có cả ngày, lịch trình có thể bắt đầu bằng chuyến thuyền Tam Cốc vào sáng sớm, tiếp tục tới Bích Động, nghỉ ăn trưa và dành buổi chiều cho Hang Múa. Những người muốn đi chậm hơn có thể ngủ lại một đêm tại khu vực Tam Cốc rồi dành ngày hôm sau cho Tràng An hoặc cố đô Hoa Lư.

Ẩm thực Ninh Bình cũng là phần dễ kết hợp trong hành trình. Cơm cháy và các món từ dê là hai lựa chọn phổ biến, với nhiều nhà hàng tập trung quanh khu Tam Cốc và các tuyến du lịch chính.

Từ cách người lái đò sử dụng chân để điều khiển mái chèo đến hành trình xuyên ba hang đá giữa đồng lúa, Tam Cốc tạo ra một trải nghiệm mà du khách khó cảm nhận đầy đủ nếu chỉ ngắm cảnh từ trên bờ. Gần 2 giờ trôi chậm trên sông Ngô Đồng cũng là lúc cảnh quan liên tục chuyển từ đồng ruộng, núi đá sang những khoảng tối nằm sâu trong lòng núi.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Du lịch Ninh Bình; VnExpress