Nắng nóng kéo dài, hàng trăm hecta dâu tây Sơn La thiệt hại

Theo ông Nghiêm Quang Trung - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, trong tổng số 630 ha dâu tây toàn xã, vụ mùa năm nay ghi nhận khoảng 40% diện tích bị thiệt hại. Nguyên nhân do bà con vẫn giữ thói quen xuống giống từ tháng 8, gặp đúng đợt nắng nóng kéo dài bất thường đến tận tháng 11 khiến cây non không kịp thích nghi, dẫn đến thối thân hàng loạt. “Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo bà con cần theo dõi sát dự báo thời tiết để điều chỉnh lịch xuống giống linh hoạt thay vì làm theo kinh nghiệm cũ; đồng thời chú trọng khâu cải tạo đất, chọn giống sạch bệnh và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiệt hại”, ông Trung nhấn mạnh.