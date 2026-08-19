Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

Trên đỉnh tòa tháp sẽ có “Phòng Mặt Trăng” (Lunarium) – không gian nghệ thuật với một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD, được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội. Với diện tích hơn 270 ha, dự án nằm ngay chân cầu Nhật Tân, thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ (huyện Đông Anh cũ).

Dự án do liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư và khởi công vào năm 2025. Điểm nhấn của dự án là Tháp tài chính 108 tầng.

Điểm nhấn nổi bật của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính 108 tầng (ảnh: CĐT).

Điểm nhấn nổi bật của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính 108 tầng, bên cạnh hàng chục tòa văn phòng, chung cư hỗn hợp cùng hàng trăm biệt thự và nhà liền kề. Trong đó, tháp tài chính 108 tầng được xác định là trung tâm của dự án.

Tòa tháp có chiều cao lên tới 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam, cao hơn gần 180 m so với Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với Bitexco Financial Tower (262 m), đồng thời trở thành một trong những tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.

Công trình được thiết kế với sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, nổi bật với tầm nhìn 360 độ không giới hạn ra cảnh quan xung quanh và định hướng tối ưu hóa năng lượng mặt trời.

Phương án thiết kế đề cao chất liệu và màu sắc gắn với các không gian thủy (nước), viên (vườn), phong (gió) và nguyệt (trăng), kết hợp cùng hệ thống vườn treo nhằm tạo nên một môi trường sống sinh động.

Tòa tháp dự kiến có chiều cao lên tới 639 m (ảnh: CĐT).

Điểm nhấn của tòa tháp là phòng Mặt trăng (lunarium) tại sảnh quan sát trên đỉnh tòa nhà với hình ảnh quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi qua từng thời điểm trong ngày.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Ban tổ chức Cuộc thi Phương án kiến trúc tháp tài chính 108 tầng thuộc dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã lựa chọn phương án kiến trúc của Công ty Skidmore, Owings & Merrill (Mỹ) là phương án giành Giải Nhất của cuộc thi.

TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, thiết kế của đơn vị tư vấn Skidmore, Owings & Merrill có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, đáp ứng tầm nhìn phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Đặc biệt, trên đỉnh tòa tháp sẽ có “Phòng Mặt Trăng” (Lunarium) - không gian nghệ thuật với một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Sự kết hợp giữa những bức tường nước xung quanh và hình ảnh phản chiếu từ các hồ nước cùng với ánh sáng của quả cầu Mặt Trăng dự kiến mang lại những trải nghiệm thị giác đầy tính nghệ thuật.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được chia thành 5 giai đoạn thi công, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Khi hoàn thành, tháp tài chính 108 tầng không chỉ là điểm nhấn của Thành phố thông minh Bắc Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, góp phần định hình diện mạo đô thị của Thủ đô.